Saltillo recibe el Juego con Causa 2026 con Saraperos y Acereros

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Saraperos
/ 12 abril 2026
    Saltillo recibe el Juego con Causa 2026 con Saraperos y Acereros
    Ambos equipos llegan tras enfrentamientos recientes en pretemporada. FOTO: VANGUARDIA MX

Este duelo de pretemporada que busca recaudar fondos para apoyar a personas con trastorno del espectro autista a través del DIF Saltillo

Los Saraperos de Saltillo y los Acereros de Monclova volverán al diamante este lunes 13 de abril en el Estadio Francisco I. Madero, en una nueva edición del Juego con Causa 2026, programado para las 19:00 horas, en un encuentro que combina el béisbol con el apoyo social.

Este duelo llegará apenas un día después de la suspensión del compromiso entre ambas novenas debido a las condiciones climatológicas, por lo que ahora la expectativa se centra en que el clima permita llevar a cabo este evento especial, uno de los más significativos dentro de la pretemporada.

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En el aspecto deportivo, Saraperos y Acereros ya se han enfrentado en varias ocasiones durante esta etapa de preparación, con resultados divididos y juegos de alto movimiento ofensivo. La Nave Verde ha mostrado capacidad para generar carreras con bateadores como Chris Carter, Fernando Villegas, Ramón Ríos y Alex Mejía, mientras que Monclova ha destacado por su poder al bat y su habilidad para armar rallies en momentos clave.

En cuanto a los antecedentes recientes, Saraperos y Acereros han protagonizado una pretemporada de contrastes. La Nave Verde inició con una victoria sólida en su primer enfrentamiento, mostrando capacidad ofensiva, pero posteriormente sufrió una derrota amplia en casa, en un juego donde Monclova aprovechó cada oportunidad con el bat y construyó rallies importantes. Estos resultados reflejan una serie pareja en sensaciones, con Saraperos buscando mayor consistencia en su pitcheo y Acereros consolidando su fortaleza ofensiva.

Para Saraperos, este encuentro también representa una oportunidad para ajustar detalles, especialmente en el pitcheo, luego de altibajos en juegos recientes. El cuerpo técnico continúa evaluando a su roster en busca de mayor consistencia de cara al arranque de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB).

Más allá del resultado, el enfoque principal del encuentro está en su impacto social. Lo recaudado será destinado al programa “Te Acompaño con Amor”, enfocado en apoyar a personas con trastorno del espectro autista, además de contribuir a distintas acciones impulsadas por el DIF Saltillo.

La respuesta de la afición será clave, como ha ocurrido en ediciones anteriores, donde el Estadio Francisco I. Madero ha registrado una importante asistencia en este tipo de eventos. Los boletos están disponibles en distintos puntos de la ciudad y en línea, con precios accesibles para fomentar la participación de las familias.

El Juego con Causa se ha consolidado como una tradición que va más allá del diamante, uniendo deporte y solidaridad en beneficio de la comunidad. En esta ocasión, Saraperos y Acereros no solo disputarán un encuentro de preparación, sino también una oportunidad de generar impacto positivo.

Si las condiciones lo permiten, el primer lanzamiento se cantará a las 19:00 horas, en una noche donde cada asistencia contará tanto en la pizarra como fuera de ella.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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