Lluvia cancela el Saraperos vs Acereros, pero hay Home Run Derby en Saltillo

El duelo de pretemporada entre los Saraperos de Saltillo y los Acereros de Monclova, programado para este domingo 12 de abril en el Estadio Francisco I. Madero, fue cancelado debido a las condiciones climatológicas que se presentaron en la ciudad. Desde horas previas al inicio del encuentro, la organización de la Nave Verde informó sobre un retraso en el arranque del juego ante la presencia de lluvia. Sin embargo, con el paso del tiempo, las condiciones se intensificaron con precipitaciones constantes e incluso granizo, lo que terminó por impedir que el diamante pudiera utilizarse conforme a lo establecido en el calendario de pretemporada. Aunque al final, la lluvia cesó, se tomó la decisión de no llevar a cabo el juego.

Tras 1 hora con 45 minutos de espera, se tomó la decisión de suspender el encuentro, priorizando la seguridad de los jugadores y el estado del terreno. La determinación se dio mientras las condiciones seguían complicadas, evitando que la afición permaneciera en el estadio por un tiempo mayor sin certeza sobre la realización del juego.

A pesar de la cancelación, la actividad en el inmueble no se detuvo por completo, ya que se anunció la realización de un Home Run Derby para los asistentes, como una alternativa de entretenimiento ante la suspensión del compromiso. Asimismo, la organización informó que el boleto de este día será válido para un juego de temporada regular, exceptuando la inauguración, como parte de las medidas para compensar a la afición que acudió al estadio. El partido formaba parte de la preparación de ambos equipos rumbo a la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB), además de ser la antesala del Juego con Causa que se tiene programado entre estas mismas novenas.

Si las condiciones del clima lo permiten, Saraperos y Acereros se enfrentarán este lunes 13 de abril en el Estadio Francisco I. Madero, en el Juego con Causa, un evento que además del aspecto deportivo tiene como objetivo apoyar a personas que requieren asistencia médica a través de programas sociales impulsados en la región. La organización de Saraperos se mantiene atenta a la evolución del clima para garantizar que dicho encuentro pueda desarrollarse conforme a lo previsto, por lo que se recomienda a la afición mantenerse informada a través de los canales oficiales del club.

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