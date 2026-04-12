Rory McIlroy hace historia en Georgia: Bicampeón del Masters de Augusta 2026 tras ronda final

Rory McIlroy volvió a hacer historia en el Masters de Augusta. El golfista norirlandés se proclamó campeón de la edición 2026 este domingo en Augusta National, en Georgia, luego de cerrar el torneo con una tarjeta final de 71 golpes, uno bajo par, para un total de 276 impactos y 12 bajo par en el acumulado. Con ello, defendió con éxito la chaqueta verde y se convirtió en bicampeón del torneo. La coronación de McIlroy tuvo un valor especial porque llegó en un domingo de mucha presión, después de un cierre apretado durante el fin de semana. El europeo resistió el acecho de varios nombres importantes y terminó un golpe por delante del estadounidense Scottie Scheffler, quien finalizó segundo con 277 golpes, 11 bajo par.

Más atrás concluyeron Justin Rose, Cameron Young, Tyrrell Hatton y Russell Henley, todos empatados en tercer lugar con 278 impactos, 10 bajo par.

El nuevo título confirma el gran momento de Rory McIlroy en Augusta, un campo donde ya había demostrado dominio en 2025 y que ahora volvió a conquistar en 2026. Además del bicampeonato, su victoria cobra relevancia por la manera en la que sostuvo el liderato en un major con una ronda final exigente, en una jornada donde el margen fue mínimo y cualquier error podía cambiar la historia del torneo. Durante esta edición del Masters, McIlroy construyó su triunfo desde las primeras dos rondas, cuando tomó una ventaja importante en el tablero. Aunque el torneo se apretó el sábado y también presentó tensión en la ronda final, el norirlandés supo recomponer su juego y cerrar mejor que sus perseguidores para repetir como campeón en uno de los escenarios más emblemáticos del golf internacional. La victoria también tuvo peso económico y mediático. El Masters 2026 repartió una bolsa récord de 22.5 millones de dólares, con 4.5 millones destinados al campeón, por lo que McIlroy no solo se quedó con una nueva chaqueta verde, sino también con el premio más alto en la historia de los torneos grandes del golf.

Con este resultado, Rory McIlroy reafirma su condición de figura central del golf mundial y vuelve a colocar su nombre entre los grandes protagonistas de Augusta. El Masters 2026 terminó con su firma: temple en el cierre, consistencia durante cuatro días y otro título en Georgia para consolidar un bicampeonato que ya queda marcado en la historia reciente del torneo.

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