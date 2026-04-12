Rory McIlroy hace historia en Georgia: Bicampeón del Masters de Augusta 2026 tras ronda final

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/ 12 abril 2026
    Rory McIlroy hace historia en Georgia: Bicampeón del Masters de Augusta 2026 tras ronda final
    Rory McIlroy levantó de nuevo la chaqueta verde en Augusta National y se coronó bicampeón del Masters 2026 tras cerrar con 12 bajo par. FOTO: X
Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

COMPARTIR

TEMAS


Golf
The Masters
resultados

Localizaciones


Augusta

Personajes


Rory Mcilroy

Organizaciones


PGA TOUR

McIlroy volvió a quedarse con el Masters de Augusta y firmó el bicampeonato en 2026, luego de una última ronda de 71 golpes para terminar con un acumulado de 12 bajo par

Rory McIlroy volvió a hacer historia en el Masters de Augusta. El golfista norirlandés se proclamó campeón de la edición 2026 este domingo en Augusta National, en Georgia, luego de cerrar el torneo con una tarjeta final de 71 golpes, uno bajo par, para un total de 276 impactos y 12 bajo par en el acumulado. Con ello, defendió con éxito la chaqueta verde y se convirtió en bicampeón del torneo.

La coronación de McIlroy tuvo un valor especial porque llegó en un domingo de mucha presión, después de un cierre apretado durante el fin de semana.

El europeo resistió el acecho de varios nombres importantes y terminó un golpe por delante del estadounidense Scottie Scheffler, quien finalizó segundo con 277 golpes, 11 bajo par.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol-internacional/que-necesitan-arsenal-y-manchester-city-para-ganar-la-premier-league-2025-26-escenarios-tras-la-jornada-32-BH19962407

Más atrás concluyeron Justin Rose, Cameron Young, Tyrrell Hatton y Russell Henley, todos empatados en tercer lugar con 278 impactos, 10 bajo par.

El nuevo título confirma el gran momento de Rory McIlroy en Augusta, un campo donde ya había demostrado dominio en 2025 y que ahora volvió a conquistar en 2026.

Además del bicampeonato, su victoria cobra relevancia por la manera en la que sostuvo el liderato en un major con una ronda final exigente, en una jornada donde el margen fue mínimo y cualquier error podía cambiar la historia del torneo.

Durante esta edición del Masters, McIlroy construyó su triunfo desde las primeras dos rondas, cuando tomó una ventaja importante en el tablero.

Aunque el torneo se apretó el sábado y también presentó tensión en la ronda final, el norirlandés supo recomponer su juego y cerrar mejor que sus perseguidores para repetir como campeón en uno de los escenarios más emblemáticos del golf internacional.

La victoria también tuvo peso económico y mediático. El Masters 2026 repartió una bolsa récord de 22.5 millones de dólares, con 4.5 millones destinados al campeón, por lo que McIlroy no solo se quedó con una nueva chaqueta verde, sino también con el premio más alto en la historia de los torneos grandes del golf.

Con este resultado, Rory McIlroy reafirma su condición de figura central del golf mundial y vuelve a colocar su nombre entre los grandes protagonistas de Augusta.

El Masters 2026 terminó con su firma: temple en el cierre, consistencia durante cuatro días y otro título en Georgia para consolidar un bicampeonato que ya queda marcado en la historia reciente del torneo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Golf
The Masters
resultados

Localizaciones


Augusta

Personajes


Rory Mcilroy

Organizaciones


PGA TOUR

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
Autoridades y representantes de Saraperos invitan al Juego con Causa 2026 en beneficio del programa “TEAcompaño con Amor”.

Lanzan última venta de boletos para el Juego con Causa en Saltillo
Ciudadanía coahuilense participa en capacitación para integrar casillas en la elección de junio.

34 mil 304 personas formarán parte de las casillas seccionales en Coahuila
Para educación básica se asignaron más de 389 millones de pesos.

Coahuila contará con más de 470 millones de pesos para infraestructura educativa en 2026
La titular del Ejecutivo también resaltó la estabilidad del peso en un escenario internacional complejo.

Sheinbaum presume ‘México es ejemplo’ y promete frenar alzas en combustibles y canasta básica
Díaz-Canel dijo que no existe ninguna justificación para que EU lance una agresión armada contra la isla.

Morirían cubanos por defender isla de una invasión de EU: Díaz-Canel
Las seis personas que resultaron heridas, no presentaron lesiones que pusieran en riesgo su vida.

Deja un muerto tiroteo en un restaurante Chick-fil-A de EU
Continúa el conflicto por el estrecho de Ormuz

Irán lanza amenaza contra buques que se acerquen al estrecho de Ormuz
Una vez que se hace un decomiso de droga, autoridades la incineran en un lugar seguro.

Se disparan al doble decomisos de droga en Coahuila: mariguana, la más frecuente