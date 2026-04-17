Saltillo sufre en el arranque: Saraperos cae 5-4 ante Toros en el Madero

El reloj marcaba las 20:00 horas cuando se cantó el playball en el Estadio Francisco I. Madero. La temporada 2026 de la Liga Mexicana de Béisbol arrancaba en Saltillo con un duelo que, desde el papel, prometía equilibrio: Saraperos de Saltillo frente a Toros de Tijuana. La noche inició con un pulso claro desde la lomita. Por los locales, el seleccionado nacional Manny Barreda abría lo que ya se perfila como sus “Manny Days”, mientras que del otro lado, Daniel Martínez asumía la responsabilidad. Ambos brazos marcaron el ritmo de los primeros episodios.

La primera entrada transcurrió sin daño. La ofensiva de Tijuana apenas logró colocar a un hombre en base con Hernán Pérez, pero Barreda resolvió con autoridad. Del lado sarapero, la historia fue similar: tres bateadores, tres outs. El juego se instalaba en ese terreno donde cada lanzamiento pesa.

Fue en la segunda baja cuando Saltillo rompió el cero. Christian Villanueva conectó de hit para encender la chispa, seguido de una base por bolas para Chris Carter. Con hombres en base, el turno llegó para Alex Mejía, quien respondió con imparable productor para el 0-1. Era una ventaja breve, pero significativa en un duelo cerrado. Durante los siguientes episodios, Barreda mantuvo el control, saliendo de momentos de presión como en la tercera alta, cuando Tijuana amenazó con corredores en posición de anotar. La defensa de Saraperos, encabezada por Brandón Villarreal, sostuvo la ventaja con jugadas oportunas.

Sin embargo, la cuarta entrada cambió el rumbo del encuentro. Franchy Cordero conectó cuadrangular para empatar el juego (1-1), y el golpe no quedó ahí. Wilmer Flores produjo una más con imparable y, poco después, Luis Guillorme castigó con jonrón que amplió la ventaja a 4-1. En cuestión de minutos, el juego dio un giro contundente. El relevo comenzó a tomar protagonismo. Emerson Martínez entró en la quinta para contener el daño, seguido por Alex Claudio, quien mantuvo a raya a la ofensiva fronteriza. Esa labor permitió que la Nave Verde encontrara una nueva oportunidad.

La reacción llegó en la sexta baja. Villanueva volvió a hacerse presente, ahora con un cuadrangular que se llevó por delante a Cole Roederer, acercando a Saraperos 4-3 y devolviendo la energía a las gradas. El momento más ruidoso de la noche llegó una entrada después. En la séptima baja, Gio Brusa conectó un batazo de vuelta entera que empató el juego (4-4). El estadio respondió con fuerza: el Opening Day tenía drama.

Con el empate, cada detalle comenzó a pesar. En la octava, Saraperos amenazó nuevamente con hombres en base, pero no logró concretar. Y en la novena alta, el desenlace se inclinó por la vía más dolorosa: errores defensivos. Con Samuel Zazueta en la lomita, una serie de fallas permitió que Jack Mayfield cruzara el plato con la carrera del desempate (5-4). El daño obligó al movimiento en el bullpen, pero ya era suficiente para Tijuana.

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