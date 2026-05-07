México: ¡Siguen al alza precios de jitomate y chiles!; inflación anual fue de 4.45% en abril de 2026

En el mismo cuarto mes pero de 2025 la inflación mensual fue de 0.33% y la anual de 3.93%.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indicó que la inflación —o Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)— de abril de 2026 aumentó 20% con respecto a marzo del año mencionado, ubicándose en 4.45% y detectándose que el jitomate y la variedad de chiles aumentaron por casi 20% o hasta más de 40%.

La inflación subyacente —”que excluye bienes y servicios con alta volatilidad o cuyos precios no responden a condiciones de mercado”— incrementó 0.31% mensualmente, así como el precio de las mercancías y de servicios, informó el Inegi.

Caso contrario se encontró en la inflación no subyacente —que no excluye los bienes y servicios cuyos precios son volátiles ante los mercados— ya que disminuyó 0.18% en términos mensuales; Inegi explicó que esto fue resultado de “de los ajustes en las tarifas eléctricas en 18 ciudades del país, dentro del esquema de temporada cálida”.

PRODUCTOS QUE MÁS AUMENTARON: VARIEDAD DE CHILES Y JITOMATE

El precio del jitomate aumentó 19.25% en abril de 2026 con respecto a marzo del mismo año. Cabe resaltar que en la primera quincena del tercer mes de 2026, el jitomate ya había registrado una variación de 32.17% con respecto al mismo periodo de febrero de 2026.

Los chiles serrano, poblano y “otros chiles frescos” también crecieron en abril de 2026 36.27, 41.42 y 26.46% respectivamente y en comparación con los precios registrados en marzo de 2026. En la primera quincena de marzo no reportaron estas alzas.

Otro precio que el Inegi detectó con variaciones al alza fue la “Papa y otros tubérculos”, con un aumento mensual de 12.23; en la primera quincena de marzo de 2026, Inegi reportó un aumento en la papa y otros tubérculos de 7.77%.