México: ¡Siguen al alza precios de jitomate y chiles!; inflación anual fue de 4.45% en abril de 2026

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    México: ¡Siguen al alza precios de jitomate y chiles!; inflación anual fue de 4.45% en abril de 2026
    El INPC es una medida del cambio promedio en los precios de los productos que integran una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares de México. VANGUARDIA

El aumento mensual del INPC fue de 20% y se detectó que los precios de los energéticos cayeron por las tarifas autorizadas por el gobierno; el precio de la papa aumentó 12%

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indicó que la inflación —o Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)— de abril de 2026 aumentó 20% con respecto a marzo del año mencionado, ubicándose en 4.45% y detectándose que el jitomate y la variedad de chiles aumentaron por casi 20% o hasta más de 40%.

En el mismo cuarto mes pero de 2025 la inflación mensual fue de 0.33% y la anual de 3.93%.

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La inflación subyacente —”que excluye bienes y servicios con alta volatilidad o cuyos precios no responden a condiciones de mercado”— incrementó 0.31% mensualmente, así como el precio de las mercancías y de servicios, informó el Inegi.

Caso contrario se encontró en la inflación no subyacente —que no excluye los bienes y servicios cuyos precios son volátiles ante los mercados— ya que disminuyó 0.18% en términos mensuales; Inegi explicó que esto fue resultado de “de los ajustes en las tarifas eléctricas en 18 ciudades del país, dentro del esquema de temporada cálida”.

PRODUCTOS QUE MÁS AUMENTARON: VARIEDAD DE CHILES Y JITOMATE

El precio del jitomate aumentó 19.25% en abril de 2026 con respecto a marzo del mismo año. Cabe resaltar que en la primera quincena del tercer mes de 2026, el jitomate ya había registrado una variación de 32.17% con respecto al mismo periodo de febrero de 2026.

Los chiles serrano, poblano y “otros chiles frescos” también crecieron en abril de 2026 36.27, 41.42 y 26.46% respectivamente y en comparación con los precios registrados en marzo de 2026. En la primera quincena de marzo no reportaron estas alzas.

Otro precio que el Inegi detectó con variaciones al alza fue la “Papa y otros tubérculos”, con un aumento mensual de 12.23; en la primera quincena de marzo de 2026, Inegi reportó un aumento en la papa y otros tubérculos de 7.77%.

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PRECIOS A LA BAJA EN ELECTRICIDAD, TOMATE VERTE Y MÁS

Los precios de la electricidad bajaron 14%; el tomate verde cayó en 34.80%, así como la calabacita (-18.57%), el limón (-14.58%) y los ejotes (-12.99%), informó el Inegi según el INPC de abril de 2026.

También se detectó que el precio del transporte aéreo bajó 7.52%; el pollo (-2.44%), el huevo (-3.48%), y los plátanos (-9.46%) también bajaron en abril de 2026.

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Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

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