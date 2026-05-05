$!CFE: Cómo leer tu recibo de luz y evitar pagar de más por consumo innecesario

Entender el recibo de luz puede marcar una diferencia importante en el control de gastos del hogar. Aunque muchas personas solo revisan cuánto deben pagar, conocer cada apartado del documento que emite la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ayuda a detectar anomalías, monitorear hábitos y mejorar el uso eficiente del servicio. La institución recordó a sus usuarios la importancia de familiarizarse con la información incluida en el recibo, ya que este documento contiene datos clave sobre el historial de energía consumida, fechas de corte y tarifa aplicada.

¿QUÉ INFORMACIÓN INCLUYE EL RECIBO DE LUZ? Uno de los primeros apartados corresponde a los datos del servicio, donde aparece el número de contrato, nombre del titular y domicilio del suministro. Esta información permite identificar correctamente la cuenta y verificar que no existan errores administrativos. También se muestra el periodo de facturación, es decir, las fechas exactas en las que se midió el consumo de electricidad. Revisar este apartado ayuda a comparar si hubo un incremento inusual respecto a meses anteriores o temporadas específicas como verano o invierno. Otro elemento fundamental son las lecturas del medidor: lectura anterior y lectura actual. La diferencia entre ambas determina el total de kilowatts-hora consumidos durante el periodo, cifra que impacta directamente en el monto final del recibo de luz.

¿QUÉ SIGNIFICA LA GRÁFICA DE COLORES EN TU RECIBO? Un apartado que suele generar dudas es la gráfica de nivel de consumo incluida por la CFE. Este indicador visual permite conocer rápidamente si el gasto energético del hogar se mantiene dentro de parámetros recomendables. La zona verde representa bajo consumo, lo que significa un mejor aprovechamiento de energía y mayor acceso a subsidios o apoyos en el costo del servicio. Permanecer en esta categoría favorece el ahorro y un mejor control del presupuesto familiar. En cambio, la zona amarilla señala un consumo moderado, por lo que conviene revisar hábitos cotidianos como dejar aparatos conectados, usar aire acondicionado por largos periodos o mantener luces encendidas sin necesidad. La zona roja indica alto consumo de electricidad, lo que generalmente reduce apoyos tarifarios y provoca un aumento considerable en el importe total. Si tu gráfica aparece en este nivel, es recomendable tomar medidas inmediatas de ahorro energético. ASPECTOS QUE DEBES REVISAR ANTES DE PAGAR Antes de liquidar tu factura, revisa cuidadosamente la fecha límite de pago, ya que incumplirla puede derivar en cargos extra, costos de reconexión e incluso suspensión del suministro eléctrico. Asimismo, conviene comparar tu historial de consumo con bimestres anteriores. Si detectas variaciones abruptas, podría tratarse de cambios en hábitos domésticos, aparatos defectuosos o consumos innecesarios que elevan el gasto mensual.

CÓMO MEJORAR EL USO EFICIENTE DEL SERVICIO Para mantener un uso eficiente del servicio, la CFE recomienda desconectar electrodomésticos que no se utilicen, aprovechar iluminación natural, revisar instalaciones eléctricas y optar por equipos de bajo consumo energético. Además, el recibo de luz puede consultarse en formato digital mediante el portal oficial y la aplicación móvil de la comisión, una opción útil para monitorear el gasto, descargar facturas y revisar el historial desde cualquier dispositivo.

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