Coahuila no tuvo producciones cinematográficas en 2025, revela IMCINE

Aunque hace unas semanas se celebró a nivel nacional la publicación de la nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual, la realidad es que Coahuila se quedó en ceros en cuanto a producción cinematográfica en 2025, según dio a conocer el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE). De acuerdo con el Anuario Estadístico de Cine Mexicano 2025, la entidad registró cero largometrajes en proceso de producción, algo que llamó la atención tanto en el reporte como en redes sociales. Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Baja California Sur, Querétaro y Tlaxcala reportaron la misma cifra que Coahuila, debido a que no se realizó ninguna producción durante el año.

NÚMEROS EN OTROS AÑOS En el reporte estadístico de 2023, Coahuila registró el 0.4% de los filmes producidos. Ese año se grabaron en la entidad ‘Toda Una Vida’, de Ariel Gutiérrez, y ‘El Desaire’, del director Gabriel Ramos. Coahuila tuvo en 2024 un ligero aumento en producción cinematográfica, de acuerdo con el reporte del IMCINE, ya que alcanzó el 0.9% de producción. Lo anterior se debió a que se filmaron ‘Quién Será Juan’, de Adriana Moreno Acosta, y ‘Sin Decir Adiós’, de la actriz lagunera Cristina Rodlo.

CRISIS DEL CINE EN MÉXICO En contraste, la Ciudad de México concentró el 57.3 % de las producciones, con 130 largometrajes en 2025. Jalisco le siguió con el 11.9 %, equivalente a 27 películas, mientras que Baja California fue la tercera entidad con mayor producción cinematográfica, con el 5.7 % y 13 proyectos.

¿QUÉ DICE LA NUEVA LEY DE CINE? La nueva norma tiene la intención de incentivar las producciones mexicanas ante los espectadores, otorgándoles un periodo mínimo de 14 días en cartelera a las películas nacionales, además de establecer una reserva del 10% del tiempo total de exhibición. También se contemplan incentivos financieros para el cine en México. La nueva ley establece que los inversionistas mexicanos podrán acceder a estímulos y apoyos formulados por el Ejecutivo federal tras destinar fondos a salas de cine y espacios de exhibición alternativos, siempre y cuando asignen al menos el 30% de su tiempo de exhibición a obras mexicanas.