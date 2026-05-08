Coahuila no tuvo producciones cinematográficas en 2025, revela IMCINE

Coahuila no tuvo producciones cinematográficas en 2025, revela IMCINE

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Israel García
por Israel García

De acuerdo con el Anuario Estadístico de Cine Mexicano 2025, la entidad pasó de tener 0.4% en 2023 a 0.9% en 2024 en producción cinematográfica.

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/ 8 mayo 2026
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Aunque hace unas semanas se celebró a nivel nacional la publicación de la nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual, la realidad es que Coahuila se quedó en ceros en cuanto a producción cinematográfica en 2025, según dio a conocer el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE).

De acuerdo con el Anuario Estadístico de Cine Mexicano 2025, la entidad registró cero largometrajes en proceso de producción, algo que llamó la atención tanto en el reporte como en redes sociales.

Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Baja California Sur, Querétaro y Tlaxcala reportaron la misma cifra que Coahuila, debido a que no se realizó ninguna producción durante el año.

NÚMEROS EN OTROS AÑOS

En el reporte estadístico de 2023, Coahuila registró el 0.4% de los filmes producidos. Ese año se grabaron en la entidad ‘Toda Una Vida’, de Ariel Gutiérrez, y ‘El Desaire’, del director Gabriel Ramos.

Coahuila tuvo en 2024 un ligero aumento en producción cinematográfica, de acuerdo con el reporte del IMCINE, ya que alcanzó el 0.9% de producción.

Lo anterior se debió a que se filmaron ‘Quién Será Juan’, de Adriana Moreno Acosta, y ‘Sin Decir Adiós’, de la actriz lagunera Cristina Rodlo.

$!Profesionales del cine pudieron desarrollarse en 2023 y 2024 en Coahuila.
Profesionales del cine pudieron desarrollarse en 2023 y 2024 en Coahuila. FOTO: OMAR SAUCEDO

CRISIS DEL CINE EN MÉXICO

En contraste, la Ciudad de México concentró el 57.3 % de las producciones, con 130 largometrajes en 2025.

Jalisco le siguió con el 11.9 %, equivalente a 27 películas, mientras que Baja California fue la tercera entidad con mayor producción cinematográfica, con el 5.7 % y 13 proyectos.

$!Cierre de varias calles por filmación.
Cierre de varias calles por filmación. FOTO: CUARTOSCURO

¿QUÉ DICE LA NUEVA LEY DE CINE?

La nueva norma tiene la intención de incentivar las producciones mexicanas ante los espectadores, otorgándoles un periodo mínimo de 14 días en cartelera a las películas nacionales, además de establecer una reserva del 10% del tiempo total de exhibición.

También se contemplan incentivos financieros para el cine en México. La nueva ley establece que los inversionistas mexicanos podrán acceder a estímulos y apoyos formulados por el Ejecutivo federal tras destinar fondos a salas de cine y espacios de exhibición alternativos, siempre y cuando asignen al menos el 30% de su tiempo de exhibición a obras mexicanas.

https://vanguardia.com.mx/show/li-cham-el-documental-en-tsotsil-que-transforma-el-dolor-femenino-en-memoria-y-resistencia-CD20545160

El Instituto Mexicano de Cinematografía deberá comprometerse con un sistema de apoyos orientados a la participación cultural y a la libertad de expresión artística.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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