Saraperos amarra la serie ante Bravos pese a caída en la doble cartelera

Saraperos de Saltillo repartió triunfos en la doble cartelera ante Bravos de León, pero hizo lo más importante en el Estadio Francisco I. Madero: ganó el primero de la jornada, aseguró la serie 2-1 y cerró una batalla exigente antes de preparar el viaje a Jalisco, donde el martes volverá a la lomita para enfrentar a Charros.

El primer juego terminó con victoria saltillense por 7-2, en una noche que se abrió pareja, pero que se definió con una explosiva sexta entrada. Bravos pegó primero en la segunda alta, cuando Marco Chicuate conectó sencillo al izquierdo para mandar al plato a Gaige Howard. La respuesta verde llegó en el cierre del mismo episodio con doblete de Luis Guillorme y sencillo productor de Iván Castillo, que colocó el 1-1. Saraperos tomó ventaja en la tercera baja con doble de Dairon Blanco y elevado de sacrificio de Chris Carter, suficiente para poner el 2-1. León alcanzó a empatar en la sexta con doble por regla de Sandber Pimentel, pero ahí apareció la reacción definitiva del Dragón del Norte.

En el cierre de ese sexto rollo, la ofensiva saltillense castigó el relevo de Bravos. Oscar Colás abrió con sencillo, Brandon Villarreal avanzó con toque, Fernando Villegas produjo una, Luis Guillorme ligó imparable, J.P. Martínez empujó otra como emergente y, con casa llena, Dairon Blanco coronó el ataque con sencillo de dos carreras. El racimo de cinco carreras convirtió el juego en una victoria cómoda y dejó la serie amarrada en casa. El cierre también fue contundente desde la lomita: Jesús Cruz entró en la séptima alta y ponchó en fila a Marco Chicuate, Jermaine Palacios y Raimel Tapia para sellar el triunfo.

El segundo duelo tuvo otra historia. Saraperos peleó hasta entradas extras, pero Bravos se impuso 10-6 en 10 capítulos. León tomó ventaja de 3-0 en la segunda entrada y amplió a 5-1 en la cuarta con jonrón de Jermaine Palacios. Saltillo no se dobló: Dairon Blanco conectó cuadrangular en la tercera, Donny Sands produjo dos con doblete en la sexta, Oscar Colás remolcó otra y el propio Blanco empató 5-5 en la séptima. Después de que Bravos recuperó la ventaja en la octava, Colás volvió a responder con jonrón solitario por el central para igualar 6-6. Sin embargo, en la décima, León armó un rally de cuatro carreras, encabezado por triple de Connor Panas y sencillos productores de Gabriel Cancel y Gaige Howard, para evitar la barrida. Saraperos no cerró con triunfo, pero sí con serie en la bolsa. El equipo cumplió en el Madero, resistió una doble jornada de alto desgaste y ahora enfocará la mira en Charros de Jalisco.

Publicidad