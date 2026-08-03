Saraperos cae ante Tecos y pierde la serie en Nuevo Laredo

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    Saraperos cae ante Tecos y pierde la serie en Nuevo Laredo
    Saraperos luchó en los innings finales, pero no logró completar la remontada en Nuevo Laredo. FOTO: SARAPEROS DE SALTILLO

Saltillo intentó remontar con cuadrangulares de Oscar Colás y Chris Carter, pero terminó cayendo 6-4 ante los Tecos de los Dos Laredos, que aseguraron la serie en Nuevo Laredo

Los Saraperos de Saltillo dejaron escapar la serie en territorio fronterizo al caer 6-4 ante los Tecos de los Dos Laredos en el Estadio La Junta de Nuevo Laredo. Aunque la novena saltillense intentó regresar en los innings finales, el daño realizado por los locales en el arranque del encuentro resultó suficiente para quedarse con la victoria.

Con el resultado, Saraperos dejó su marca en 38 triunfos y 52 derrotas, mientras que Tecos mejoró a 35-55. El encuentro estuvo marcado por el poder ofensivo de Zoilo Almonte y la reacción tardía encabezada por Chris Carter y Oscar Colás.

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Los fronterizos tomaron el control desde la primera entrada. Alí Castillo abrió la ofensiva y terminó anotando la carrera de la quiniela luego de una jugada en la que el lanzador Erich Uelmen no pudo controlar un rodado, permitiendo que los locales tomaran ventaja de 1-0.

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La diferencia se amplió en el tercer episodio con un ataque de cuatro carreras. Zoilo Almonte castigó el pitcheo saltillense con un cuadrangular por el jardín izquierdo. Más adelante, Miles Simington impulsó una carrera con doblete al central y Yoelqui Céspedes produjo dos más con un batazo al jardín izquierdo para colocar el marcador 5-0.

Durante los primeros cinco episodios, la ofensiva del Sarape tuvo dificultades para descifrar el trabajo monticular de los Tecos, que mantuvieron el control del encuentro y limitaron las oportunidades de reacción.

Fue hasta la sexta entrada cuando Saltillo consiguió romper el cero. Oscar Colás conectó un cuadrangular solitario por el jardín izquierdo para acercar a los visitantes 5-1 y sumar uno de los pocos momentos positivos para la ofensiva verde.

Sin embargo, los Tecos respondieron de inmediato en la parte baja del mismo episodio. José Rodríguez conectó un sencillo productor al jardín central que permitió una carrera más para los locales y restableció la ventaja de cinco anotaciones, colocando el 6-1.

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Cuando parecía que el encuentro estaba definido, Saraperos encontró una última reacción en la octava entrada. Con dos compañeros en circulación, Chris Carter apareció como bateador emergente y conectó un cuadrangular de tres carreras por el jardín izquierdo para reducir la diferencia a sólo dos anotaciones.

El batazo puso presión sobre el relevo fronterizo y devolvió la esperanza a la novena saltillense. No obstante, Jackson Reese logró controlar los últimos outs del encuentro para apuntarse el salvamento y asegurar el triunfo de los Tecos.

La derrota significó la pérdida de la serie para Saraperos, que ya sin posibilidades de Playoffs continúa buscando cerrar la temporada con resultados positivos antes de enfocar su atención en la planeación del próximo año.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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