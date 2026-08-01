Saraperos vence a Tecolotes con rally de nueve carreras y empata la serie en Laredo

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    Saraperos vence a Tecolotes con rally de nueve carreras y empata la serie en Laredo
    La ofensiva saltillense respondió en los últimos episodios para darle la vuelta al encuentro ante Dos Laredos. FOTO: SARAPEROS DE SALTILLO

Saraperos de Saltillo armó un rally de seis carreras en la novena entrada y derrotó 9-3 a Tecolotes de los Dos Laredos para empatar la serie en el Uni-Trade Stadium

Después de quedar fuera de la pelea por los Playoffs, los Saraperos de Saltillo respondieron con una ofensiva de nueve carreras para derrotar 9-3 a los Tecolotes de los Dos Laredos en el Uni-Trade Stadium y empatar la serie.

La Nave Verde llegó al compromiso con la eliminación matemática confirmada, luego de tres temporadas consecutivas sin alcanzar la postemporada de la Liga Mexicana de Beisbol, pero encontró una oportunidad para cerrar la campaña con mejores sensaciones y evitar la barrida ante los fronterizos.

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Tecolotes tomó la ventaja en la primera entrada con una carrera de Cade Gotta, quien llegó a las bases con sencillo y posteriormente fue impulsado por Ali Castillo. José Rodríguez agregó otra anotación con doblete productor para colocar el marcador 2-0.

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Saltillo respondió en el tercer episodio. J.P. Martínez conectó sencillo, avanzó con robo de base y llegó a tercera tras un error en el tiro del receptor. Ramón Ríos se encargó de producir la primera carrera de los visitantes con imparable.

La ofensiva saltillense igualó el encuentro en el quinto inning. Un error defensivo permitió que Oscar Colás anotara la segunda carrera y Brandon Villarreal conectó doblete productor para mandar a home a José Lizárraga y colocar el 3-3 en la pizarra.

El juego se mantuvo cerrado hasta que Saraperos tomó el control en la novena entrada. Con dos outs, la ofensiva de la Nave Verde armó un rally de seis carreras para romper el empate y encaminar la victoria.

Emmanuel Rivera inició el ataque con sencillo productor, mientras Ramón Ríos agregó otra carrera con imparable. La jugada clave llegó con Oscar Colás, quien conectó triple al jardín central para remolcar dos anotaciones más y ampliar la ventaja.

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Con la diferencia a favor, Saltillo aseguró el triunfo y cerró el encuentro con una respuesta ofensiva que le permitió emparejar la serie ante Tecolotes.

A pesar de que la victoria no cambia el panorama en la clasificación, representa un cierre positivo para un equipo que nuevamente quedó fuera de Playoffs. Saraperos busca terminar la temporada con la mayor cantidad de triunfos posibles y comenzar a definir el rumbo de la organización de cara a 2027.

La Nave Verde había llegado a este punto después de confirmar su eliminación por tercera temporada consecutiva. Su última participación en postemporada fue en 2023, cuando enfrentó a Toros de Tijuana en la primera ronda de la Zona Norte.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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