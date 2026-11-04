Saraperos de Saltillo anuncia nuevos movimientos rumbo a la temporada 2027

Los Saraperos de Saltillo continúan con la reestructuración de su plantilla rumbo a la temporada 2027 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB). La organización anunció nuevos movimientos en su lista de reserva, con la salida del jardinero Gorkys Hernández y el regreso del lanzador derecho Emerson Martínez. De acuerdo con el comunicado del club, Hernández causa baja de la organización, por lo que su lugar en la lista de jugadores no nacidos en México será ocupado por Martínez, quien vuelve a la novena coahuilense luego de que los Charros de Jalisco cedieran de manera definitiva sus derechos a Saraperos.

Este movimiento se suma a las modificaciones que la directiva saltillense realizó recientemente mediante un intercambio con los Dorados de Chihuahua, operación con la que incorporó a los relevistas Eli Villalobos y Samuel Alvarado, a cambio del infielder Luis Guillorme y el jardinero Oscar Colás.

Con estas decisiones, el equipo busca fortalecer su cuerpo de lanzadores de cara al próximo calendario, mientras ajusta las alternativas disponibles en el terreno de juego. Villalobos, pitcher derecho cubano, cuenta con experiencia en Grandes Ligas, donde debutó con los Marlins de Miami en 2024. Un año después llegó al beisbol mexicano con Dorados de Chihuahua, mientras que en 2026 participó con los Chihuahuas de El Paso, sucursal Triple A de los Padres de San Diego. Por su parte, Alvarado es un relevista mexicano que jugó con los Pericos de Puebla entre 2022 y 2025, periodo en el que conquistó el campeonato de la LMB en 2023. También defendió los colores de Dorados durante las campañas 2025 y 2026. La llegada de ambos brazos representó la salida de dos jugadores de posición que formaron parte del plantel saltillense durante la campaña anterior.

Ahora, con el regreso de Emerson Martínez y la baja de Gorkys Hernández, Saraperos mantiene activos sus movimientos en la lista de reserva, en una etapa en la que las organizaciones comienzan a definir las piezas con las que buscarán competir en la próxima temporada del circuito veraniego.