Saraperos de Saltillo refuerza su rotación con Wilmer Font y Kazuki Yabuta para la temporada 2026

El cuerpo de pitcheo de los Saraperos de Saltillo continúa tomando forma rumbo a la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol, luego de que el club anunciara la incorporación de los lanzadores abridores Wilmer Font y Kazuki Yabuta, dos brazos con recorrido en distintos circuitos profesionales.

Font, derecho originario de La Guaira, Venezuela, cuenta con experiencia en las Grandes Ligas, donde participó durante seis campañas entre 2012 y 2020. A lo largo de ese periodo formó parte de organizaciones como los Texas Rangers, Los Angeles Dodgers, Oakland Athletics, Tampa Bay Rays, New York Mets y Toronto Blue Jays, desempeñándose tanto como abridor como relevista.

Tras su paso por el beisbol estadounidense, el venezolano continuó su carrera en Asia al integrarse en 2021 y 2022 a los SSG Landers de la liga KBO en Corea del Sur, donde acumuló 21 triunfos a cambio de 11 derrotas, además de registrar una efectividad de 3.03 en ese lapso.