Saraperos de Saltillo refuerza su rotación con Wilmer Font y Kazuki Yabuta para la temporada 2026
El Club de Beisbol Saraperos de Saltillo anunció la incorporación de los lanzadores abridores Wilmer Font y Kazuki Yabuta
El cuerpo de pitcheo de los Saraperos de Saltillo continúa tomando forma rumbo a la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol, luego de que el club anunciara la incorporación de los lanzadores abridores Wilmer Font y Kazuki Yabuta, dos brazos con recorrido en distintos circuitos profesionales.
Font, derecho originario de La Guaira, Venezuela, cuenta con experiencia en las Grandes Ligas, donde participó durante seis campañas entre 2012 y 2020. A lo largo de ese periodo formó parte de organizaciones como los Texas Rangers, Los Angeles Dodgers, Oakland Athletics, Tampa Bay Rays, New York Mets y Toronto Blue Jays, desempeñándose tanto como abridor como relevista.
Tras su paso por el beisbol estadounidense, el venezolano continuó su carrera en Asia al integrarse en 2021 y 2022 a los SSG Landers de la liga KBO en Corea del Sur, donde acumuló 21 triunfos a cambio de 11 derrotas, además de registrar una efectividad de 3.03 en ese lapso.
En el circuito veraniego mexicano, Font formó parte del plantel campeón de los Diablos Rojos del México en la campaña 2025. Ese año dejó marca de cuatro juegos ganados y una derrota, mientras que durante el más reciente invierno tuvo actividad con los Leones del Caracas en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.
Por su parte, Kazuki Yabuta, nacido en Hiroshima, Japón, ha desarrollado prácticamente toda su trayectoria dentro de la Nippon Professional Baseball. Desde su debut en 2015 y hasta 2025 lanzó para equipos como Hiroshima Toyo Carp y Oisix Niigata Albirex, superando los mil innings de labor en el beisbol japonés.
Una de sus temporadas más productivas se presentó en 2017, cuando firmó registro de 15 victorias y tres derrotas, acompañado de una efectividad de 2.58, cifras que marcaron su mejor desempeño dentro de ese circuito.
Durante 2025 también vio acción en el proyecto internacional Baseball United, celebrado en Dubái, donde participó con los Mid East Falcons. En ese torneo finalizó como líder en entradas lanzadas con 20.0 episodios de trabajo y encabezó el departamento de ponches con 32, además de compartir el liderato de triunfos con dos decisiones a favor.
Su actuación le permitió recibir el reconocimiento “Mariano Rivera”, distinción otorgada al lanzador más destacado del certamen.
Con estas incorporaciones, Saraperos suma opciones para su rotación abridora de cara a una temporada en la que buscará mejorar su desempeño dentro de la Zona Norte y competir por un lugar en la postemporada, cuyo inicio está programado para el mes de agosto dentro del calendario 2026 de la LMB.