Chris Carter y Neftalí Feliz se integran a Saraperos rumbo a la temporada 2026 de la LMB

Los movimientos en el roster continúan para los Saraperos de Saltillo, que anunciaron la incorporación del infielder y bateador designado Chris Carter, así como del relevista dominicano Neftalí Feliz, de cara a la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol. Carter, nacido en Redwood City, California, cuenta con trayectoria en las Grandes Ligas, donde participó durante ocho campañas entre 2010 y 2017. En ese periodo formó parte de organizaciones como los Oakland Athletics, Houston Astros, Milwaukee Brewers y New York Yankees. TE PUEDE INTERESAR: Xtreme Rally para mujeres se realizará este 15 de febrero en la Ruta Recreativa de Saltillo Uno de sus años más productivos llegó en 2016, cuando encabezó la tabla de cuadrangulares de la Liga Nacional con 41 vuelacercas mientras jugaba para Milwaukee. Su perfil ofensivo ha estado ligado al poder, una característica que ha mantenido también durante su paso por el beisbol mexicano.

El inicialista debutó en la pelota de verano nacional en 2019 con los Acereros de Monclova, novena con la que conquistó el campeonato ese mismo año, además de liderar el circuito en jonrones con 49. Más adelante, en 2023, volvió a levantar el título, esta vez con los Pericos de Puebla, temporada en la que también fue distinguido con el reconocimiento al Retorno del Año. Para 2025 jugó con los Piratas de Campeche, equipo con el que alcanzó la Serie de Campeonato de la Zona Sur. En su trayectoria dentro de la Liga Mexicana suma hasta ahora 127 cuadrangulares y 348 carreras producidas. En cuanto al pitcheo, la novena saltillense integrará a su bullpen a Neftalí Feliz, originario de Azua, República Dominicana, quien cuenta con experiencia de diez temporadas en el beisbol de las Grandes Ligas entre 2010 y 2021.

Durante ese lapso defendió los colores de los Texas Rangers, Detroit Tigers, Pittsburgh Pirates, Philadelphia Phillies, Milwaukee Brewers, Kansas City Royals y Los Angeles Dodgers. En su año de debut, 2010, fue nombrado Novato del Año de la Liga Americana tras establecer una marca para pitchers debutantes con 40 salvamentos. Ese mismo año fue convocado al Juego de Estrellas y logró un rescate en la Serie Mundial con Texas. Dentro de la Liga Mexicana de Beisbol ha tenido actividad con los Sultanes de Monterrey, Toros de Tijuana, Leones de Yucatán y Caliente de Durango.

