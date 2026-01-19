Champions League: Inter vs Arsenal y Real Madrid vs Monaco marcan el regreso

Después del parón invernal, la UEFA Champions League retoma su actividad este martes con la jornada siete de la fase de liga, una fecha clave porque comienza a definir qué equipos seguirán en carrera rumbo a las rondas finales y cuáles quedarán fuera antes del cierre de la etapa inicial. Con solo dos partidos por disputarse para cada club, el margen de error se reduce de forma considerable.

La actividad arrancará desde temprano, a las 09:30 horas del centro de México, con el duelo entre Kairat Almaty y Club Brujas. Será el partido que marque el regreso oficial de la competencia en este 2026. El conjunto belga llega con la obligación de sumar tres puntos para mantener opciones de clasificación en la última jornada, mientras que el Kairat afronta el compromiso ya eliminado, luego de haber conseguido únicamente un punto en su debut histórico en el torneo continental.

Más tarde, a las 11:45 horas, el Bodo/Glimt recibirá al Manchester City en el Aspmyra Stadion, un escenario que suele complicar a los visitantes por sus condiciones climáticas y de superficie. El equipo inglés se encuentra en zona de clasificación directa a los octavos de final y buscará afianzarse entre los primeros ocho de la tabla. Del otro lado, el club noruego necesita puntuar para seguir con posibilidades de acceder al playoff.