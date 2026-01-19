Champions League: Inter vs Arsenal y Real Madrid vs Monaco marcan el regreso
La Champions League reanuda su calendario este martes con la jornada siete de la fase de liga, una fecha que comienza a perfilar a los equipos que avanzarán directo a octavos
Después del parón invernal, la UEFA Champions League retoma su actividad este martes con la jornada siete de la fase de liga, una fecha clave porque comienza a definir qué equipos seguirán en carrera rumbo a las rondas finales y cuáles quedarán fuera antes del cierre de la etapa inicial. Con solo dos partidos por disputarse para cada club, el margen de error se reduce de forma considerable.
La actividad arrancará desde temprano, a las 09:30 horas del centro de México, con el duelo entre Kairat Almaty y Club Brujas. Será el partido que marque el regreso oficial de la competencia en este 2026. El conjunto belga llega con la obligación de sumar tres puntos para mantener opciones de clasificación en la última jornada, mientras que el Kairat afronta el compromiso ya eliminado, luego de haber conseguido únicamente un punto en su debut histórico en el torneo continental.
Más tarde, a las 11:45 horas, el Bodo/Glimt recibirá al Manchester City en el Aspmyra Stadion, un escenario que suele complicar a los visitantes por sus condiciones climáticas y de superficie. El equipo inglés se encuentra en zona de clasificación directa a los octavos de final y buscará afianzarse entre los primeros ocho de la tabla. Del otro lado, el club noruego necesita puntuar para seguir con posibilidades de acceder al playoff.
La mayor carga de partidos llegará por la tarde, cuando siete encuentros se disputen de manera simultánea a las 14:00 horas, tiempo de la Ciudad de México. Entre ellos sobresalen el Real Madrid frente al Monaco, un cruce con impacto directo en la parte alta de la clasificación, así como el Inter de Milán ante el Arsenal, otro choque entre equipos que apuntan a asegurar su lugar en la siguiente fase sin pasar por el repechaje.
También habrá compromisos con distintos contextos. El Ajax y el Villarreal se medirán en el Estadio de la Cerámica en un partido que ya no tiene consecuencias en la tabla general, ya que ambos clubes se ubican en los últimos puestos y están eliminados de la competencia. Aun así, el duelo servirá para cerrar la participación europea de ambos con dignidad y sumar minutos para sus planteles.
El resto de la jornada incluye enfrentamientos relevantes como Sporting de Lisboa contra Paris Saint-Germain, Tottenham Hotspur ante Borussia Dortmund, Olympiacos frente al Bayer Leverkusen y Copenhague contra Napoli, todos con implicaciones directas en la pelea por los boletos a la siguiente ronda.
Esta edición de la Champions League se disputa bajo el nuevo formato de 36 equipos en una sola fase de liga. Cada club juega ocho partidos y la clasificación se define de la siguiente manera: los equipos que finalicen del primero al octavo lugar avanzan de forma directa a los octavos de final; del noveno al vigésimo cuarto lugar deberán disputar playoffs para definir los últimos clasificados; mientras que del puesto 25 al 36 quedan eliminados de toda competencia europea en la temporada 2025/26.
Todos los encuentros de esta jornada podrán verse en México a través de ESPN y la plataforma Disney+.