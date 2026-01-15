Saraperos de Saltillo refuerza su bullpen con los pitchers Frías, Martínez y Cotter

Saraperos de Saltillo informó la contratación de los lanzadores Luis Frías, Emerson Martínez y Cameron Cotter, movimientos con los que fortalece su bullpen de cara a la próxima temporada, apostando por brazos de experiencia internacional y desarrollo reciente en distintos circuitos profesionales.

Luis Frías, originario de Río San Juan, República Dominicana, es un lanzador derecho de relevo con recorrido en el máximo nivel.

Militó en las Grandes Ligas de 2021 a 2024 con las organizaciones de los Diamondbacks de Arizona y los Blue Jays de Toronto, donde se desempeñó como relevista.

Su repertorio destaca por una recta de poder que alcanza las 97 millas por hora, además de lanzamientos secundarios que le permiten atacar a bateadores derechos y zurdos.