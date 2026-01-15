Saraperos de Saltillo refuerza su bullpen con los pitchers Frías, Martínez y Cotter

Saraperos
/ 15 enero 2026
    Saraperos de Saltillo refuerza su bullpen con los pitchers Frías, Martínez y Cotter
    Saraperos de Saltillo suma a Luis Frías, Emerson Martínez y Cameron Cotter para apuntalar su bullpen rumbo a la próxima temporada.

La Nave Verde anunció la contratación de los relevistas Luis Frías, Emerson Martínez y Cameron Cotter, apostando por experiencia en Grandes Ligas

Saraperos de Saltillo informó la contratación de los lanzadores Luis Frías, Emerson Martínez y Cameron Cotter, movimientos con los que fortalece su bullpen de cara a la próxima temporada, apostando por brazos de experiencia internacional y desarrollo reciente en distintos circuitos profesionales.

Luis Frías, originario de Río San Juan, República Dominicana, es un lanzador derecho de relevo con recorrido en el máximo nivel.

Militó en las Grandes Ligas de 2021 a 2024 con las organizaciones de los Diamondbacks de Arizona y los Blue Jays de Toronto, donde se desempeñó como relevista.

Su repertorio destaca por una recta de poder que alcanza las 97 millas por hora, además de lanzamientos secundarios que le permiten atacar a bateadores derechos y zurdos.

Emerson Martínez, nacido en Güigüe, Venezuela, es también lanzador derecho de relevo.

Desarrolló gran parte de su carrera en el sistema de ligas menores de los Rangers de Texas y tuvo participación en la American Association con los Railroaders de Cleburne.

En la Liga Venezolana de Beisbol Profesional ha vestido los uniformes de los Caribes de Anzoátegui y, más recientemente, de los Tiburones de La Guaira, con quienes registró marca de cinco triunfos y una derrota, consolidándose como una pieza confiable en situaciones de relevo.

Cameron Cotter, nacido en Greensboro, Carolina del Norte, es lanzador derecho que fue firmado en 2023 por la organización de los Giants de San Francisco.

Dentro de su desarrollo alcanzó el nivel Triple A durante la campaña 2024 con los Sacramento River Cats.

En 2025 lanzó en la Atlantic League con los High Point Rockers, sumando experiencia en ligas independientes y manteniendo actividad constante.

Con estas incorporaciones, Saraperos de Saltillo refuerza su cuerpo de relevistas con perfiles distintos pero complementarios, combinando velocidad, control y experiencia internacional, en busca de mayor solidez desde el bullpen a lo largo de la temporada.

Temas


Fichajes

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


Saraperos de Saltillo
LMB

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

