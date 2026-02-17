Crisis en Santos: club cesa a su entrenador y nombra a Omar Tapia de la Sub-15 como interino

La crisis deportiva que atraviesa Santos Laguna ya tuvo sus primeras consecuencias. Luego de la derrota frente a Mazatlán del pasado fin de semana, el club anunció este martes 17 de febrero la salida de su director técnico, Francisco Rodríguez Vilchez, quien deja el cargo tras seis jornadas disputadas del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

El anuncio fue realizado en conferencia de prensa por el presidente del club, Alejandro Irarragorri Kalb, quien confirmó que el equipo se encuentra en el último lugar de la tabla general con apenas un punto sumado en lo que va del campeonato.

A la salida del estratega español también se agregó la de Braulio Rodríguez, director de Gestión Deportiva, como parte de una serie de ajustes internos que buscan modificar el rumbo del conjunto lagunero en lo que resta del torneo.