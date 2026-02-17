Crisis en Santos: club cesa a su entrenador y nombra a Omar Tapia de la Sub-15 como interino
Santos Laguna anunció la salida de Francisco Rodríguez como director técnico tras seis jornadas del Clausura 2026, luego de que el equipo sumara solo un punto y se ubicara en el último lugar de la tabla general
La crisis deportiva que atraviesa Santos Laguna ya tuvo sus primeras consecuencias. Luego de la derrota frente a Mazatlán del pasado fin de semana, el club anunció este martes 17 de febrero la salida de su director técnico, Francisco Rodríguez Vilchez, quien deja el cargo tras seis jornadas disputadas del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.
El anuncio fue realizado en conferencia de prensa por el presidente del club, Alejandro Irarragorri Kalb, quien confirmó que el equipo se encuentra en el último lugar de la tabla general con apenas un punto sumado en lo que va del campeonato.
A la salida del estratega español también se agregó la de Braulio Rodríguez, director de Gestión Deportiva, como parte de una serie de ajustes internos que buscan modificar el rumbo del conjunto lagunero en lo que resta del torneo.
Durante su intervención, Alejandro Irarragorri Gutiérrez, presidente del Consejo de Administración de Grupo Orlegi, reconoció el momento que vive la institución y señaló que en los últimos días se han realizado evaluaciones sobre el desempeño del equipo, además de expresar empatía con la afición ante los resultados obtenidos.
En el mismo acto se informó que Omar Tapia asumirá la dirección técnica de manera interina. El entrenador, quien hasta ahora se desempeñaba como responsable de la categoría Sub-15, estará al frente del primer equipo durante los próximos 11 encuentros, comenzando con el compromiso de este fin de semana frente al Club León en calidad de visitante.
La directiva explicó que Tapia cuenta con experiencia dentro de la estructura formativa del club y procesos de preparación en el extranjero, además de haber trabajado con selecciones nacionales en categorías juveniles. Su designación forma parte de una apuesta institucional por perfiles que conocen la dinámica interna del equipo.
Sobre las versiones que apuntan a una posible falta de inversión como origen del mal momento, Irarragorri Gutiérrez señaló que el club destinó cerca de 18 millones de dólares en refuerzos para esta temporada, por lo que consideró que el problema no radica en los recursos económicos.
Desde la dirigencia se insistió en que el objetivo inmediato será reconstruir el funcionamiento colectivo dentro del plantel para revertir los resultados obtenidos hasta ahora. Con más de la mitad del torneo por disputarse, el conjunto de Torreón buscará iniciar una nueva etapa bajo el mando interino con la intención de salir del fondo de la clasificación.