Saraperos define abridor: Manny Barreda encabezará la rotación ante Tijuana en la Temporada 2026 de LMB

Saraperos de Saltillo ya tiene listo a su primer hombre para subir a la loma en el Opening Day 2026. Manny Barreda fue anunciado como el pitcher abridor para el juego inaugural de la temporada, en el que la novena del sarape recibirá a Toros de Tijuana este viernes 17 de abril en el Estadio Francisco I. Madero, en Saltillo. La propia organización confirmó el duelo de apertura en casa desde el calendario oficial y, en las horas previas al compromiso, también reveló su rotación para la serie, encabezada por el derecho mexicoamericano. La designación de Barreda no es menor. El lanzador llega fortalecido tras haber formado parte de la Selección Mexicana en el Clásico Mundial de Beisbol 2026, una vitrina que reforzó su jerarquía dentro del roster de Saraperos.

Además, el club ya había destacado su experiencia y peso específico rumbo a esta campaña, en la que encara su segunda temporada con la franela saltillense y su año 21 dentro del beisbol profesional. En 2025, Barreda registró marca de 7-4 con 98.1 entradas trabajadas con Saraperos, números que lo colocan como una de las piezas de mayor confianza para abrir la campaña. Manny Barreda, la carta fuerte de Saraperos de Saltillo El contexto también potencia la expectativa en Saltillo. Saraperos abrirá en casa la Temporada 2026 de la LMB frente a Toros de Tijuana, en una campaña histórica para la franquicia, que disputará su temporada 56 en la liga. El calendario oficial del club contempla 93 encuentros, con 16 series en casa, y la de este fin de semana ante los tijuanenses marca el punto de partida para una organización que busca volver a meterse a la pelea en la Zona Norte.

A nivel deportivo, Barreda representa algo más que un brazo confiable. Es un abridor con recorrido en el beisbol mexicano, con pasado en Grandes Ligas y experiencia internacional con México. Incluso, su historial tiene un ingrediente extra para esta historia: en años anteriores vistió precisamente la franela de Toros de Tijuana, por lo que su apertura en el Francisco I. Madero también tendrá un tinte especial frente a una organización que conoce bien. El juego inaugural entre Saraperos de Saltillo y Toros de Tijuana está programado para este viernes 17 de abril a las 8:00 de la noche en el Estadio Francisco I. Madero, tal como aparece en la gráfica oficial difundida por el club.

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