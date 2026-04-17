Roster de Saraperos de Saltillo 2026: La lista completa de la Nave Verde para encarar la LMB

Los Saraperos de Saltillo ya tienen definida la base con la que afrontarán la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol, en un roster que mezcla nombres consolidados, refuerzos con recorrido internacional y varias piezas que apuntan a darle profundidad al club en todas las zonas del diamante. En la recta final del armado, la organización todavía realizó movimientos para fortalecer el grupo, entre ellos las incorporaciones de Cole Roederer y José Martínez, mientras que también se confirmó la baja sensible de Missael Rivera por lesión. De acuerdo con el roster publicado por el club, el cuerpo de pitchers de Saraperos está integrado por Samuel Zazueta, Manny Barreda, Aníbal Cervantes, Jesús Cruz, Zach Mort, Deolis Guerra, Alex Claudio, Cam Alldred, Sergio García-Repper, Kazuki Yabuta, Erich Uelmen, Cameron Cotter, Shoh Ishikawa, Daniel Juárez, Luis Frías, Jorge López y Enderson Franco.

Se trata de un grupo amplio que combina experiencia en el beisbol mexicano, brazos con pasado en MLB y una llamativa presencia japonesa con Yabuta e Ishikawa, además del respaldo que representan nombres como Barreda, Cruz, Claudio y Mort. En la receptoría, el roster incluye a Daniel Sánchez, José Sibrián, Patrick Mazeika y Julio Rodríguez, una zona en la que Saltillo apostó por variedad de perfiles para sostener tanto la defensa detrás del plato como la producción ofensiva cuando sea necesario. Para el infield, la Nave Verde cuenta con Ramón Ríos, Alex Mejía, Christian Villanueva, Missael Rivera, Drew Stankiewicz, Chris Carter, José Martínez, Gio Brusa y Orlando Piña. A ese bloque se sumó de última hora Martínez, pelotero venezolano con experiencia en sucursales de Grandes Ligas y perfil versátil dentro del cuadro. Sin embargo, en este mismo sector apareció una noticia importante, ya que Missael Rivera no jugará la campaña 2026 tras confirmarse que será operado por un problema en el talón, aunque su nombre todavía aparece en el roster mostrado en la página oficial del club.

En los jardines, Saraperos tiene registrados a Brandon Villarreal, Christian Morales, Fernando Villegas, Alberth Martínez y Cole Roederer. La llegada de Roederer fortalece una zona en la que Saltillo buscará equilibrio entre alcance defensivo, velocidad y capacidad de producir carreras, luego de que el estadounidense arribó al club tras una campaña de 20 cuadrangulares, 70 producidas y 26 bases robadas en la Atlantic League durante 2025. Así, el roster de Saraperos de Saltillo para 2026 presenta una estructura con base nacional sólida y varios nombres extranjeros llamados a marcar diferencia. El equipo no solo conserva referentes importantes, sino que también incorpora piezas que elevan la competencia interna en un calendario donde cada ajuste puede pesar desde la serie inaugural. En Saltillo, la expectativa crece alrededor de una plantilla que luce más profunda y que intentará responder desde el arranque en el Estadio Francisco I. Madero. Roster completo de Saraperos de Saltillo 2026 Pitchers: Samuel Zazueta, Manny Barreda, Aníbal Cervantes, Jesús Cruz, Zach Mort, Deolis Guerra, Alex Claudio, Cam Alldred, Sergio García-Repper, Kazuki Yabuta, Erich Uelmen, Cameron Cotter, Shoh Ishikawa, Daniel Juárez, Luis Frías, Jorge López y Enderson Franco.

Catchers: Daniel Sánchez, José Sibrián, Patrick Mazeika y Julio Rodríguez. Infielders: Ramón Ríos, Alex Mejía, Christian Villanueva, Missael Rivera, Drew Stankiewicz, Chris Carter, José Martínez, Gio Brusa y Orlando Piña. Outfielders: Brandon Villarreal, Christian Morales, Fernando Villegas, Alberth Martínez y Cole Roederer.

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