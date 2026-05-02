Saraperos deja ir ventaja y cae en juego de volteretas ante Caliente de Durango

Cuando parecía que los Saraperos de Saltillo amarraban la serie en casa, el juego dio un giro más en una noche de ofensivas encendidas. El Caliente de Durango reaccionó en la novena entrada y se impuso 11-10 en el segundo de la serie, en un duelo marcado por cuadrangulares, errores y cambios constantes en la pizarra. Tras el triunfo 3-2 en el primer juego, la Nave Verde salió con intención de repetir la fórmula, y lo hizo desde el arranque. En la primera entrada, Thairo Estrada se embasó y, con casa llena, Chris Carter produjo con sencillo para el 2-0 que encendió el Madero.

Sin embargo, la ventaja se desvaneció rápido. Durango respondió con poder en la segunda entrada: Webster Rivas y Damon Dues conectaron cuadrangulares consecutivos para darle la vuelta al juego 5-2, marcando el inicio de un duelo de ofensivas.

En la tercera, los visitantes ampliaron con doblete productor de Reynaldo Rodríguez, pero Saraperos reaccionó de inmediato. Chris Carter volvió a aparecer con su tercer jonrón de la campaña, acercando a Saltillo, y más tarde un sencillo de José Martínez, combinado con error defensivo, permitió empatar el juego 6-6. El intercambio de golpes continuó. En la cuarta alta, Durango armó un rally que incluyó imparable productor de Jonathan Villar para retomar la ventaja 9-6. Pero Saltillo volvió a responder en la baja del mismo inning con un pelotazo a Sandy León con casa llena y un elevado de sacrificio de Óscar Colás que acercó el juego a 9-8.

Durante los innings intermedios, ambos equipos tuvieron oportunidades, pero el marcador se mantuvo apretado hasta la recta final. Fue en la octava entrada cuando Saraperos parecía inclinar definitivamente la balanza: Chris Carter conectó su segundo jonrón de la noche, llevándose por delante a Oscar Colás para darle la vuelta al marcador 10-9. Con la ventaja en la mano, Saltillo se acercaba a asegurar la serie, pero la historia volvió a cambiar en la novena entrada. Durango abrió el inning con ofensiva agresiva y logró empatar el juego con doblete de Reynaldo Rodríguez. Minutos después, la visita tomó la ventaja definitiva en un cierre que volvió a exhibir las dificultades del pitcheo sarapero para sostener juegos.

En la parte baja de la novena, Saltillo intentó reaccionar, pero no logró concretar. El último out llegó con ponche a Cole Roederer, sellando una derrota que dejó escapar una ventaja en los últimos episodios. El encuentro reflejó una constante en el arranque de temporada para Saraperos: la ofensiva responde y compite, pero el pitcheo no logra contener en momentos clave. A pesar de los dos cuadrangulares de Chris Carter y la capacidad de reacción del equipo, la falta de control en entradas finales volvió a ser determinante.

Para Durango, el triunfo representa carácter tras haber perdido el primer juego, mientras que para Saltillo significa un golpe anímico luego de haber tenido el control en la recta final. Con la serie igualada, Saraperos tendrá que buscar una respuesta inmediata en el tercer juego. Más allá del resultado, el reto sigue siendo el mismo: sostener ventajas y cerrar los juegos, una tarea que hasta ahora ha marcado la diferencia en su inicio de campaña.

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