Dos penales rescatan al Club América frente a Pumas en la Ida de Cuartos de Final

El primer capítulo de los Cuartos de Final entre Club América y Pumas UNAM dejó una serie abierta tras un empate 3-3 en el Estadio Azteca, en un duelo que cambió de rumbo en la recta final. El conjunto universitario tomó ventaja desde los primeros minutos. Al 5’, un error en la salida permitió a Jordan Carrillo recuperar el balón y asistir a Juninho, quien definió con un disparo raso para el 0-1. América respondió pronto: al 13’, una jugada accidentada dentro del área terminó con un remate de Isaías Violante para igualar el marcador.

Antes del descanso, Pumas volvió a adelantarse. Carrillo apareció de nuevo con un disparo desde media distancia que desvió la defensa; el rebote fue aprovechado por Uriel Antuna, quien marcó el 1-2 al 44’. El dominio visitante se mantuvo en el inicio del complemento: al 52’, Carrillo firmó su actuación con un gol desde fuera del área que se incrustó cerca del travesaño, dejando sin opción a Rodolfo Cota para el 1-3.

Con el marcador en contra y pocas ideas en ofensiva, América encontró una vía para regresar al partido. Al 78’, el árbitro señaló penal tras una falta de Adalberto Carrasquilla sobre Rodrigo Dourado. Henry Martín convirtió con un disparo al centro para acercar a su equipo. La presión local se mantuvo y derivó en otra jugada dentro del área. Al 85’, una falta de Nathan Silva sobre Martín significó un segundo penal. En esta ocasión, el delantero cedió el cobro a Alejandro Zendejas, quien definió ajustado al poste para el 3-3 definitivo. El empate deja la eliminatoria sin un claro favorito rumbo al partido de vuelta en Ciudad Universitaria. Pumas mostró capacidad ofensiva y aprovechó errores defensivos, mientras que América reaccionó en el cierre con dos acciones desde el punto penal. El pase a las semifinales se definirá en el segundo encuentro, donde ambos equipos deberán ajustar para inclinar la serie a su favor.

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