¡Rugido en Saltillo! Saraperos reacciona y derrota 3-2 a Caliente de Durango al abrir serie

Los Saraperos de Saltillo encontraron oxígeno en el Estadio Francisco I. Madero al derrotar 3-2 al Caliente de Durango, en un duelo cerrado que se resolvió con bateo oportuno, relevo resistente y una novena entrada de máxima tensión para la afición de la Nave Verde. Con este resultado, el equipo saltillense abrió la serie con ventaja de 1-0 y mejoró su récord a 3-9 en la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol, un triunfo necesario después de un arranque complicado y ante un rival que presionó hasta el último out. Saraperos pegó primero desde la parte baja del primer inning, cuando Thairo Estrada conectó cuadrangular solitario entre los jardines izquierdo y central para colocar el 1-0. La ventaja creció en el tercer episodio gracias a otro batazo largo: Cole Roederer desapareció la pelota por el jardín izquierdo y puso el 2-1 momentáneo para los locales.

Durango ya había empatado en la alta de la tercera, con doblete de Jonathan Villar hacia el jardín derecho, batazo que remolcó a Damon Dues. Más tarde, en la quinta entrada, el propio Villar volvió a responder con sencillo al central para enviar al plato a Webster Rivas y emparejar el juego 2-2. La diferencia definitiva llegó en la séptima baja, cuando Saltillo armó la carrera que terminó inclinando la noche. Chris Carter abrió la tanda con pasaporte y fue sustituido por Drew Stankiewicz como corredor emergente. Brandon Villarreal pegó sencillo y, tras un error en tiro del lanzador Tyler Thornton, Stankiewicz avanzó hasta la antesala. Con la presión sobre Durango, Sandy León entró como bateador emergente y cumplió con toque de sacrificio, jugada que permitió anotar a Stankiewicz desde tercera para el 3-2 que ya no se movería del marcador.

El cierre no fue sencillo para Saraperos. En la novena alta, Caliente puso corredores en circulación y amenazó con igualar el encuentro. Webster Rivas abrió con sencillo, Manuel Orduño entró como corredor emergente y más tarde Damon Dues conectó imparable al jardín central para colocar hombres en las esquinas con dos outs. Sin embargo, Enderson Franco sostuvo el duelo en el momento de mayor presión y terminó el juego con ponche a Jonathan Villar, quien había sido uno de los bateadores más peligrosos de Durango durante la noche. Ese último out selló una victoria de mucho valor para Saltillo, que logró defender la mínima diferencia y responder ante su afición. El bullpen también tuvo un papel clave para contener a la ofensiva visitante. Después del trabajo inicial de Erich Uelmen, desfilaron brazos como Alex Claudio, Mario Meza, Luis Frías, Jesús Cruz y Enderson Franco, quienes se combinaron para mantener el juego al alcance y cerrar una noche de margen corto.

Saraperos buscará asegurar la serie este sábado, cuando reciba nuevamente al Caliente de Durango a las 6:00 de la tarde en el Estadio Francisco I. Madero, donde intentará ligar triunfos y empezar a recomponer el rumbo en la Zona Norte. Dato numérico: Saraperos llegó a marca de 3-9 en la Temporada 2026, pero con esta victoria tomó ventaja de 1-0 en la serie ante el Caliente de Durango.

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