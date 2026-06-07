¿Por qué no viene Lamine Yamal a Puebla? La baja que arruina el España vs Perú

La expectativa por ver a Lamine Yamal en México tendrá que esperar. El delantero del Barcelona no jugará con la Selección de España en el amistoso ante Perú, programado en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, duelo que servirá como la última prueba de La Roja antes de su debut en el Mundial 2026. El juvenil español, una de las figuras más esperadas por la afición mexicana, no realizó el viaje a Puebla junto con el resto del plantel.

La decisión responde a un plan de recuperación física, luego de que el futbolista se mantuviera entre algodones en la recta final de la temporada y fuera reservado por el cuerpo técnico encabezado por Luis de la Fuente. La baja de Lamine Yamal no será la única para España, pues Nico Williams y Víctor Muñoz tampoco estarán disponibles para el compromiso ante Perú.

Los tres jugadores permanecerán en el campo base de la selección española en Chattanooga, Tennessee, donde continuarán con trabajos específicos antes del arranque mundialista. España cuida a Lamine Yamal antes del Mundial 2026 Aunque su ausencia representa un golpe para el atractivo comercial y deportivo del partido en Puebla, España no quiere correr riesgos con una de sus piezas más desequilibrantes. La prioridad es que Lamine Yamal llegue en mejores condiciones al debut mundialista ante Cabo Verde, previsto para el 15 de junio. El amistoso ante Perú estaba marcado en el calendario como una oportunidad especial para que el público mexicano viera de cerca a una de las mayores joyas del futbol mundial. Sin embargo, el plan cambió y la presencia de figuras como Rodri, Pedri, Gavi, Ferran Torres o Dani Olmo tomará mayor peso en el cierre de preparación de La Roja.

Puebla tendrá un ensayo mundialista sin su figura más esperada El España vs Perú mantiene su valor como partido internacional de alto nivel, pero la ausencia de Lamine Yamal modifica el foco de atención. Para Puebla, el encuentro representa una vitrina importante rumbo al ambiente mundialista que vivirá México en 2026, aunque la ciudad no forme parte de las sedes oficiales del torneo. La Selección Española llega como una de las candidatas al título y utilizará este compromiso para ajustar detalles antes de enfrentar la fase de grupos.

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