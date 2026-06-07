¿Por qué no viene Lamine Yamal a Puebla? La baja que arruina el España vs Perú

+ Seguir en Seguir en Google
Fútbol
/
    ¿Por qué no viene Lamine Yamal a Puebla? La baja que arruina el España vs Perú
    Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz son los tres jugadores de España que no viajaron a Puebla para el amistoso ante Perú. FOTO: ESPECIAL

La figura de La Roja no estará para el amistoso ante Perú desde el Estadio Cuauhtémoc, último ensayo de La Roja antes de debutar en el Mundial 2026

La expectativa por ver a Lamine Yamal en México tendrá que esperar.

El delantero del Barcelona no jugará con la Selección de España en el amistoso ante Perú, programado en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, duelo que servirá como la última prueba de La Roja antes de su debut en el Mundial 2026.

El juvenil español, una de las figuras más esperadas por la afición mexicana, no realizó el viaje a Puebla junto con el resto del plantel.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol-internacional/resultados-elecciones-real-madrid-2026-florentino-perez-derrota-a-riquelme-y-sera-presidente-hasta-2030-AA21218118

La decisión responde a un plan de recuperación física, luego de que el futbolista se mantuviera entre algodones en la recta final de la temporada y fuera reservado por el cuerpo técnico encabezado por Luis de la Fuente.

La baja de Lamine Yamal no será la única para España, pues Nico Williams y Víctor Muñoz tampoco estarán disponibles para el compromiso ante Perú.

Los tres jugadores permanecerán en el campo base de la selección española en Chattanooga, Tennessee, donde continuarán con trabajos específicos antes del arranque mundialista.

España cuida a Lamine Yamal antes del Mundial 2026

Aunque su ausencia representa un golpe para el atractivo comercial y deportivo del partido en Puebla, España no quiere correr riesgos con una de sus piezas más desequilibrantes.

La prioridad es que Lamine Yamal llegue en mejores condiciones al debut mundialista ante Cabo Verde, previsto para el 15 de junio.

El amistoso ante Perú estaba marcado en el calendario como una oportunidad especial para que el público mexicano viera de cerca a una de las mayores joyas del futbol mundial.

Sin embargo, el plan cambió y la presencia de figuras como Rodri, Pedri, Gavi, Ferran Torres o Dani Olmo tomará mayor peso en el cierre de preparación de La Roja.

Puebla tendrá un ensayo mundialista sin su figura más esperada

El España vs Perú mantiene su valor como partido internacional de alto nivel, pero la ausencia de Lamine Yamal modifica el foco de atención.

Para Puebla, el encuentro representa una vitrina importante rumbo al ambiente mundialista que vivirá México en 2026, aunque la ciudad no forme parte de las sedes oficiales del torneo.

La Selección Española llega como una de las candidatas al título y utilizará este compromiso para ajustar detalles antes de enfrentar la fase de grupos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol
Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


Puebla

Personajes


Lamine Yamal

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
El mandatario estatal emitió su sufragio en la colonia Jardines del Campestre durante la jornada para renovar el Congreso local.

Gobernador Manolo Jiménez destaca jornada electoral en paz y llama a mantener la civilidad
Arrancan las elecciones para renovar el Congreso del Estado de Coahuila

Coahuila mantiene jornada electoral en calma al llegar a la mitad del proceso
Elecciones 2026: ¿Qué le piden los coahuilenses a sus diputados?

Elecciones 2026: ¿Qué le piden los coahuilenses a sus diputados?
Conduciéndolo, así presentó la presidenta Claudia Sheinbaum el auto 100% eléctrico desarrollado y diseñado completamente en México.

Presentan Olinia, el auto mexicano 100% eléctrico... y Sheinbaum lo condujo
México cuenta más de 134 mil los casos de personas desaparecidas y Jalisco es uno de los estados con más registros y en donde se han documentado casos mediante engaños de ofertas laborales.

Familiares crean ‘álbum’ de desaparecidos en México para seguir búsqueda en el Mundial
Raúl Morón es citado por la FGE

Raúl Morón es citado para declarar en el caso de Carlos Manzo
Trump afirmó que hay una ‘alta probabilidad’ de que sepa dónde está el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, a quien describió como una figura ‘más racional’ que su predecesor.

Donald Trump no retirará sus tropas de Irán hasta lograr ‘completar’ la misión
Durante la misa León dijo que las alfombras florales expresan los ‘sentimientos espirituales de este país’ a modo de ‘altares en las calles’.

El papa León XIV congrega a 1.2 millones de fieles en una misa en Madrid