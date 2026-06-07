Saraperos de Saltillo anuncia cambio: llega Edwyn Valle y sale Drew Stankiewicz

Los Saraperos de Saltillo continúan ajustando su plantilla en busca de mejorar el rumbo de una temporada complicada. La organización anunció este domingo la incorporación del lanzador derecho Edwyn Valle, quien llega procedente de Caliente de Durango en calidad de préstamo por el resto de la campaña 2026, mientras que el infielder Drew Stankiewicz toma el camino contrario como parte de la operación. El movimiento se da en un momento en el que la novena dirigida por Jesús Molina busca reforzar uno de los departamentos más exigidos durante la temporada. Los Saraperos ocupan actualmente el último lugar de la Zona Norte con récord de 13 victorias y 28 derrotas, luego de perder la serie ante los Dorados de Chihuahua en el Estadio Francisco I. Madero.

A través de un comunicado oficial, el club agradeció la entrega de Stankiewicz durante su estancia en Saltillo y le deseó éxito en su nueva etapa con la organización duranguense. Valle, originario de Guasave, Sinaloa, cuenta con experiencia en la Liga Mexicana de Beisbol, circuito en el que ha defendido los colores de Generales de Durango y posteriormente de Caliente de Durango desde 2018. Su perfil es el de un relevista derecho con recorrido en situaciones de presión y conocimiento del circuito veraniego.

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Además de su trayectoria en la LMB, el serpentinero también ha participado en la Liga Mexicana del Pacífico, donde ha formado parte de los Mayos de Navojoa, así como del Tucson Baseball Team, ampliando su experiencia tanto en el béisbol mexicano como en escenarios internacionales. La llegada de Valle responde a la necesidad de fortalecer un bullpen que ha tenido una importante carga de trabajo durante las primeras semanas de competencia. Saltillo ha sufrido altibajos en el pitcheo y la directiva busca añadir profundidad al cuerpo de relevistas para afrontar la segunda mitad del calendario. Por otra parte, la salida de Drew Stankiewicz representa la baja de un jugador que aportó versatilidad defensiva al cuadro interior. Aunque su desempeño estuvo marcado por las dificultades colectivas que ha enfrentado el equipo, el infielder fue utilizado en distintas posiciones del infield y formó parte de la rotación habitual de la Nave Verde durante el arranque de la temporada. Con este movimiento, Saraperos apuesta por fortalecer el área de lanzadores y buscar una reacción que le permita acercarse a los puestos de clasificación en una Zona Norte que se mantiene altamente competitiva.

La incorporación de Edwyn Valle podría ser apenas uno de varios ajustes que la organización realice en las próximas semanas, mientras el cuerpo técnico encabezado por Jesús Molina intenta encontrar la combinación ideal para revertir el paso de un equipo que aún busca consistencia en ambos lados del diamante. Mientras tanto, la afición saltillense estará atenta al debut del nuevo relevista, quien llega con la misión de aportar estabilidad desde el bullpen y ayudar a la Nave Verde a cambiar el rumbo de la temporada.

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