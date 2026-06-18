Saraperos evita la barrida ante Olmecas con triunfo dramático en el Madero

Saraperos de Saltillo encontró oxígeno en casa y evitó una barrida que habría dolido más en el Estadio Francisco I. Madero. En un juego cerrado y definido por detalles en los últimos episodios, la Nave Verde derrotó 5-4 a Olmecas de Tabasco para rescatar el último duelo de la serie y cortar el dominio del líder sureño, que ya había ganado los dos primeros compromisos en territorio saltillense.

La victoria tuvo valor doble para Saltillo: impidió que Tabasco saliera con la serie limpia y le permitió al equipo responder ante su afición dentro de la Liga Mexicana de Beisbol.

El duelo se resolvió con tensión hasta el noveno inning, cuando la defensiva local sostuvo la ventaja mínima y apagó una amenaza que pudo cambiarlo todo.

Olmecas pegó primero en la segunda entrada con el poder de Domingo Leyba, quien conectó cuadrangular solitario entre jardín derecho y central para poner el 1-0. Saraperos respondió en el cierre con doble por regla de terreno de Ramón Ríos y sencillo de Dairon Blanco, que empujó la carrera del empate. Desde entonces, el partido tomó forma de batalla de ajustes, con la expulsión del abridor visitante Evan Grills.

Tabasco volvió a tomar ventaja en la quinta. José Godoy abrió con sencillo, Carlos Arellano lo avanzó con toque de sacrificio y Marco Hernández produjo con imparable al derecho. Jasson Atondo aumentó el daño con otro sencillo al central para el 3-1. En la sexta, Domingo Leyba pegó doble y Yamaico Navarro elevó de sacrificio para ampliar la diferencia 4-1, una pizarra que parecía encaminar a Olmecas hacia la barrida.

Pero la Nave Verde no se apagó. En la parte baja de la sexta, River Town recibió base por bolas, se robó la segunda y avanzó a tercera por error. Brandon Villarreal lo mandó al plato con sencillo, Christian Villanueva siguió con imparable y Luis Guillorme produjo con rodado a primera para acercar 4-3 a Saraperos. La reacción encendió al Madero y obligó a Tabasco a volver al bullpen.

La séptima cambió el rumbo. Christian Morales entró como corredor emergente por Orlando Piña, avanzó con toque de Dairon Blanco y llegó a tercera con otro toque de Óscar Campos. Entonces apareció River Town con doble al jardín izquierdo para empujar el 4-4 y devolverle vida al equipo saltillense. El inning pudo ser más grande, pero la defensiva tabasqueña enfrió corredores en el plato. El golpe definitivo llegó en la octava baja. Christian Villanueva abrió con sencillo, Thairo Estrada también se embasó antes de salir por lesión en una pierna y Fernando Villegas respondió con imparable al central para remolcar la quinta carrera de Saltillo.

La anotación puso el 5-4 y convirtió cada lanzamiento restante en una prueba para el bullpen sarapero. Olmecas tuvo una última amenaza en la novena. Yamaico Navarro abrió con sencillo y fue sustituido por Héctor Hernández, quien avanzó con toque de sacrificio de José Godoy. Después, Agustín Ruiz conectó sencillo al izquierdo, pero Christian Morales hizo el tiro al plato y Óscar Campos completó el out sobre Hernández para conservar la ventaja. Tabasco pidió la revisión, pero el reto fue negado y la decisión se mantuvo.

Con dos outs, Randy Romero elevó al central y Saraperos aseguró un triunfo de carácter. Después de perder los dos primeros ante Olmecas, Saltillo encontró respuesta ofensiva en River Town, Brandon Villarreal, Christian Villanueva y Fernando Villegas. No ganó la serie, pero sí evitó la barrida y le regaló a su afición una noche de alivio.

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