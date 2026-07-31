Saraperos queda eliminado de Playoffs tras caer 2-0 ante Tecolotes en Laredo

La reacción llegó demasiado tarde. Los Saraperos de Saltillo quedaron matemáticamente eliminados de los Playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol 2026 después de ser blanqueados 2-0 por los Tecolotes de los Dos Laredos en el Uni-Trade Stadium de Laredo, Texas, al abrir su penúltima serie. Wilmer Font sostuvo al Sarape durante cinco entradas sin carrera y recetó ocho ponches. Carlos Contreras y el bullpen binacional apagaron una ofensiva saltillense que reunió cuatro imparables. La pizarra se rompió en la sexta baja. Ante Deolis Guerra, Luis de los Santos abrió con sencillo, Ryan Aguilar recibió pelotazo y Alejandro Flores avanzó a ambos con toque de sacrificio.

Con dos outs, Marcos Valenzuela pegó un imparable al jardín derecho que remolcó a ambos para el 2-0. Saltillo encontró su mejor oportunidad en la octava. Luis Guillorme y J.P. Martínez colocaron corredores en las esquinas, pero los ponches de Chris Carter y Niko Vásquez sofocaron la amenaza. En la novena, Oscar Colás dio sencillo con un out; Ramón Ríos bateó para doble matanza y bajó el telón.

Saraperos permaneció octavo en la Zona Norte, con marca de 37-51 y porcentaje de .420. Tecos mejoró a 34-54. Por delante estaban Rieleros de Aguascalientes con 39-44 y Algodoneros de Unión Laguna, sexto lugar, con 42-45. A Saltillo le quedan cinco juegos, dos contra Tecolotes y tres frente a Unión Laguna, pero su mejor registro posible es 42-51, para porcentaje de .452. Esa cifra ya es insuficiente. La razón está en la serie entre Algodoneros y Rieleros. Si Laguna gana al menos uno de esos tres encuentros, alcanzará 43 victorias, una más de las que puede conseguir el Sarape. Si Aguascalientes barre, llegará a 42-44 y, aun perdiendo después sus tres juegos ante Acereros, terminaría 42-47, con .472.

Cualquier escenario coloca a uno de los dos rivales por encima del techo de Saltillo. La derrota no sólo frenó una racha de cuatro triunfos: también confirmó que los Saraperos se quedarán fuera de los Playoffs de la LMB.