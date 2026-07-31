Saraperos queda eliminado de Playoffs tras caer 2-0 ante Tecolotes en Laredo

+ Seguir en Seguir en Google
Saraperos
/
    Saraperos queda eliminado de Playoffs tras caer 2-0 ante Tecolotes en Laredo
    Saltillo fue limitado a cuatro imparables y sufrió una blanqueada que terminó con sus aspiraciones de postemporada. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

La Nave Verde quedó sin posibilidades matemáticas de alcanzar el sexto puesto de la Zona Norte, pese a que todavía disputará cinco encuentros

La reacción llegó demasiado tarde. Los Saraperos de Saltillo quedaron matemáticamente eliminados de los Playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol 2026 después de ser blanqueados 2-0 por los Tecolotes de los Dos Laredos en el Uni-Trade Stadium de Laredo, Texas, al abrir su penúltima serie.

Wilmer Font sostuvo al Sarape durante cinco entradas sin carrera y recetó ocho ponches. Carlos Contreras y el bullpen binacional apagaron una ofensiva saltillense que reunió cuatro imparables.

La pizarra se rompió en la sexta baja. Ante Deolis Guerra, Luis de los Santos abrió con sencillo, Ryan Aguilar recibió pelotazo y Alejandro Flores avanzó a ambos con toque de sacrificio.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/saltillo-soccer-se-viste-de-historia-kappa-acompanara-a-la-manada-en-su-debut-en-liga-premier-mx-IA22558220

Con dos outs, Marcos Valenzuela pegó un imparable al jardín derecho que remolcó a ambos para el 2-0.

Saltillo encontró su mejor oportunidad en la octava. Luis Guillorme y J.P. Martínez colocaron corredores en las esquinas, pero los ponches de Chris Carter y Niko Vásquez sofocaron la amenaza.

En la novena, Oscar Colás dio sencillo con un out; Ramón Ríos bateó para doble matanza y bajó el telón.

Saraperos permaneció octavo en la Zona Norte, con marca de 37-51 y porcentaje de .420. Tecos mejoró a 34-54. Por delante estaban Rieleros de Aguascalientes con 39-44 y Algodoneros de Unión Laguna, sexto lugar, con 42-45.

A Saltillo le quedan cinco juegos, dos contra Tecolotes y tres frente a Unión Laguna, pero su mejor registro posible es 42-51, para porcentaje de .452. Esa cifra ya es insuficiente.

La razón está en la serie entre Algodoneros y Rieleros. Si Laguna gana al menos uno de esos tres encuentros, alcanzará 43 victorias, una más de las que puede conseguir el Sarape.

Si Aguascalientes barre, llegará a 42-44 y, aun perdiendo después sus tres juegos ante Acereros, terminaría 42-47, con .472.

Cualquier escenario coloca a uno de los dos rivales por encima del techo de Saltillo.

La derrota no sólo frenó una racha de cuatro triunfos: también confirmó que los Saraperos se quedarán fuera de los Playoffs de la LMB.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


resultados

Localizaciones


Laredo

Organizaciones


Saraperos de Saltillo
Tecolotes de los Dos Laredos

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

Selección de los editores
La detención de Ramón Ángel “N”, alias “El R1”, abrió una nueva línea de investigación en el caso del feminicidio de la influencer Valeria Márquez.

Hijo del ‘R1’, ex novio de Valeria Márquez, ordenó a su padre matarla: Harfuch
La grabación de la llamada al 911 registra la solicitud de una ambulancia y maniobras de RCP a Dafne; el caso continúa bajo investigación en Tamaulipas.

Revelan audio del 911 tras muerte de Dafne Zapata; así pidió ayuda ‘Estrellita’ desde la academia
Despiden a secretaria general Patricia Dávila, tras problemática de exámenes de ingreso de la UNAM

Despiden a secretaria general Patricia Dávila, tras problemática de exámenes de ingreso de la UNAM
kevin Lamour, director de operaciones de la FIFA, acusó al presidente del organismo de engañar a sus colaboradores; todo se le complica a Infantino.

La crisis sacude a la FIFA: renuncia el principal asesor de Infantino y otro alto directivo rompe el silencio
Gianni Infantino retiró el controvertido proyecto después de que UEFA amenazara con abandonar todas las competencias de la FIFA.

FIFA cede ante el boicot: retira el plan para vender parte del Mundial a inversionistas

Control de medios

Control de medios
CUARTOSCURO

Ernesto Ruffo, rehén político del régimen morenista

El Gobierno de México informó la detención de Ramón Ángel “N”, alias “R1”, identificado como presunto líder de una célula ligada al CJNG y señalado como el autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

García Harfuch revela el motivo por el cual el ‘R1’, cabecilla del CJNG, mandó a asesinar a Carlos Manzo