Saraperos agradece a su afición con boletos gratis y logra lleno

La despedida de Saraperos de Saltillo ante su gente tendrá gradas llenas. La respuesta de la afición fue inmediata luego de que el club anunciara que los boletos para el último juego de la temporada en casa serían gratuitos como una forma de agradecer el respaldo recibido durante la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol. Desde las primeras horas de este jueves, decenas de personas comenzaron a llegar a las taquillas del Estadio Francisco I. Madero. Conforme avanzó la mañana, las filas crecieron hasta que, alrededor de las 11:00 horas, la organización informó que ya no había entradas disponibles para el duelo frente a los Rieleros de Aguascalientes.

Más allá de la promoción, el episodio dejó una imagen poco común en los últimos días de una temporada: aficionados formados durante varias horas para asegurar un lugar en el parque de pelota. Familias, jóvenes, adultos mayores y seguidores habituales del club acudieron para ser parte del cierre de campaña en Saltillo.

UNA RESPUESTA QUE REFLEJA EL VÍNCULO CON LA AFICIÓN La entrega de boletos gratuitos fue planteada por la organización como un gesto de agradecimiento hacia los seguidores que acompañaron al equipo durante los meses de competencia. La respuesta obtenida evidenció el interés que todavía despierta el beisbol profesional en la ciudad y la identificación de la afición con una de las franquicias históricas de la Liga Mexicana de Beisbol. Aunque la temporada entra en su recta final, el lleno total para este compromiso confirma que el Estadio Francisco I. Madero sigue siendo un punto de encuentro para cientos de familias saltillenses. El acceso al inmueble será controlado mediante boletos con asiento asignado, una medida implementada para respetar los lugares de abonados y de quienes previamente habían adquirido entradas para el encuentro.

MÚSICA Y MÁS DIVERSIÓN AL FINAL DEL ENCUENTRO En el terreno de juego, Saraperos buscará completar la barrida sobre los Rieleros cuando la voz de play ball se cante a las 19:30 horas. Al término del encuentro, la actividad continuará con música en vivo a cargo de TRIPI MAZZTER en la zona de terraza del estadio. Además, se anunció una promoción de dos por uno en vaso de cerveza doble para los asistentes que permanezcan en el inmueble.

Con el boletaje agotado desde antes del mediodía, el último juego de Saraperos como local en la temporada 2026 tendrá un escenario distinto: un estadio lleno y una afición que respondió al llamado del club para despedir juntos una campaña más del beisbol profesional en Saltillo.