Saraperos refuerza su roster con Roederer y Martínez previo al arranque de la LMB 2026

A unas horas del inicio de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol, los Saraperos de Saltillo continúan ajustando su roster con la incorporación de dos jugadores de perfil ofensivo: el jardinero estadounidense Cole Roederer y el infielder venezolano José Martínez. La llegada de ambos peloteros se da en la recta final de la pretemporada, en un momento clave para la organización que busca iniciar con ritmo competitivo desde la serie inaugural.

Roederer, nacido en Santa Clarita, California, es un outfielder zurdo que destaca por su defensiva en los jardines, además de combinar contacto, poder y velocidad en los senderos. Fue seleccionado por los Chicago Cubs en el Draft de 2018, organización con la que se desarrolló hasta alcanzar el nivel Triple A con Iowa. El estadounidense viene de una destacada campaña en 2025 dentro de la Atlantic League con Gastonia, donde registró 20 cuadrangulares, 70 carreras producidas y 26 bases robadas, números que lo colocan como una opción interesante para el lineup saltillense.

Su integración ha sido inmediata. En el último juego de pretemporada ante los Algodoneros de Unión Laguna, Roederer tuvo participación activa y respondió con el bat al producir dos carreras, incluyendo un cuadrangular, mostrando señales positivas de cara al arranque de campaña. Por su parte, José Martínez, originario de Machiques de Perijá, Venezuela, es un jugador de cuadro con perfil de contacto y la versatilidad de batear a ambos lados del plato. Su desarrollo se dio en las sucursales de los Kansas City Royals y los St. Louis Cardinals, alcanzando el nivel Triple A con Memphis en la Pacific Coast League. Martínez cuenta además con experiencia reciente en el beisbol mexicano, tras defender los colores de los Tecos de los Dos Laredos en las temporadas 2024 y 2025, donde el año anterior registró ocho cuadrangulares y 51 carreras impulsadas. En el invierno también ha visto acción en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional con los Bravos de Margarita, lo que le ha permitido mantenerse en ritmo competitivo.

Con estas incorporaciones, Saraperos suma profundidad tanto en los jardines como en el infield, apostando por jugadores con experiencia en sistemas organizados y ligas independientes, en un roster que busca equilibrio entre poder, contacto y velocidad. El inicio de la temporada representa una prueba inmediata para ambos refuerzos, quienes llegan con la encomienda de aportar desde el primer juego en una campaña donde Saltillo intentará posicionarse como contendiente en la Zona Norte.

Publicidad