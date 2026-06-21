México se acerca al Top 10 del ranking FIFA tras brillar en el Mundial 2026

La Selección Mexicana no solo ha comenzado con paso firme su participación en la Copa del Mundo 2026, también ha dado un salto importante en la clasificación internacional. Las victorias frente a Sudáfrica y Corea del Sur en las dos primeras jornadas del Grupo A han permitido al equipo dirigido por Javier Aguirre ascender tres posiciones en el ranking de la FIFA y colocarse a las puertas del Top 10. El buen arranque del conjunto nacional ha tenido repercusiones más allá de los resultados. México aparece ahora en el sitio 11 de la clasificación mundial, una posición que lo coloca por delante de selecciones como Estados Unidos y Colombia, además de convertirlo en el combinado mejor ubicado de la Concacaf en esta actualización.

La Copa del Mundo ha provocado movimientos en la tabla internacional desde sus primeros encuentros. Mientras Argentina conserva el primer puesto, Francia logró superar a España y quedarse con el segundo lugar después del empate de la escuadra ibérica frente a Cabo Verde. La clasificación continúa ajustándose conforme avanzan los partidos del torneo.

Portugal es una de las selecciones que más terreno ha perdido. El empate frente a República Democrática del Congo provocó una caída de cuatro posiciones para los lusos, que descendieron hasta el noveno puesto. El retroceso fue aprovechado por Brasil, Marruecos, Países Bajos y Alemania, que mejoraron su ubicación gracias a sus resultados en el arranque mundialista. En el caso de Estados Unidos, otro de los países anfitriones, el balance también ha sido positivo. El conjunto de las barras y las estrellas avanzó cuatro lugares y ahora ocupa la posición 13, manteniéndose muy cerca de México. Canadá también registró un ascenso de dos escalones, mientras que Panamá sufrió una caída de seis lugares tras un inicio irregular. Dentro de la zona de Concacaf, Costa Rica ganó dos posiciones, mientras Honduras y Jamaica cedieron un puesto cada uno. Curazao y Haití retrocedieron en la clasificación y Guatemala, El Salvador y Trinidad y Tobago completan el panorama regional.

Los resultados de México y Estados Unidos reflejan un inicio favorable para los anfitriones, que han sabido aprovechar el respaldo de sus aficionados y el conocimiento de las sedes. En el caso del Tricolor, los triunfos en sus primeros compromisos han fortalecido la confianza del grupo y mantienen abierta la posibilidad de ingresar entre las diez mejores selecciones del mundo. Con la fase de grupos todavía en desarrollo, el equipo de Javier Aguirre buscará mantener el ritmo y confirmar que su ascenso en el ranking es consecuencia de un rendimiento consistente dentro del Mundial 2026.

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