Saraperos revela su calendario oficial para la Temporada 2026 de la LMB: arranque en casa ante Toros de Tijuana

/ 18 noviembre 2025
    Saraperos revela su calendario oficial para la Temporada 2026 de la LMB: arranque en casa ante Toros de Tijuana
    Los Saraperos de Saltillo dieron a conocer el calendario con el que afrontarán la Temporada 2026 de la LMB, un año en el que disputarán 93 juegos y abrirán en casa el 17 de abril ante los Toros de Tijuana. FOTO: VANGUARDIA MX

La liga definió también las fechas de las series interligas, el Juego de Estrellas y el inicio de la postemporada, que comenzará el 9 de agosto

Los Saraperos de Saltillo ya tienen marcada la ruta que seguirán en la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), una campaña que será especial: se trata de la edición número 101 en la historia del circuito de verano. El equipo saltillense presentó su calendario completo, en el que destacan el juego inaugural en casa el 17 de abril, cuando recibirán a los Toros de Tijuana en el Estadio Francisco I. Madero, un duelo que tradicionalmente genera gran ambiente en la capital coahuilense.

De acuerdo con el calendario oficial difundido por la LMB, cada uno de los 20 equipos disputará 93 juegos de campaña regular, manteniendo el formato de series de fin de semana y entre semana. Además, los tradicionales lunes por la noche regresan al rol, una noticia que recupera uno de los horarios más seguidos por las aficiones de la liga.

Aunque Saraperos abrirá como local, la LMB dará el banderazo inicial un día antes, el jueves 16 de abril, con el choque entre Piratas de Campeche y los campeones defensores, Diablos Rojos del México, en el Estadio Alfredo Harp Helú. Ese partido será una reedición de la Serie de Campeonato del Sur del 2025, que se decidió en seis juegos y quedó en manos del conjunto escarlata.

Para el 17 de abril, además del Saraperos-Toros, arrancarán el resto de las Series Inaugurales: Sultanes vs Algodoneros, Tecos vs Rieleros, Dorados vs Caliente, Acereros vs Charros, Conspiradores vs El Águila, Bravos vs Leones, Guerreros vs Pericos y Tigres vs Olmecas.

Uno de los puntos relevantes del calendario 2026 serán las series interligas, programadas del 9 al 21 de junio, las cuales enfrentarán a equipos de distintas zonas. Este periodo suele ofrecer duelos inéditos y posibles anticipos de la Serie del Rey.

La liga también confirmó que la pausa por el Juego de Estrellas será del 26 al 28 de junio, con Sultanes de Monterrey como sede del Derby de Jonrones y la edición número 92 del clásico de media temporada.

El 6 de agosto concluirá la campaña regular. Los seis mejores equipos de cada zona avanzarán a los playoffs, que comenzarán el 9 de agosto. Las Series de Zona iniciarán el 19 de agosto, las Series de Campeonato el 29 y la Serie del Rey el 9 de septiembre, todas bajo el formato a ganar cuatro de siete.

Con el calendario en mano, la afición saltillense ya puede empezar a trazar su propio plan rumbo a una temporada que promete emociones desde abril hasta septiembre. Los Saraperos están listos. Ahora, le toca a la Nación Verde preparar la casa.

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

