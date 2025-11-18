Saraperos revela su calendario oficial para la Temporada 2026 de la LMB: arranque en casa ante Toros de Tijuana

Los Saraperos de Saltillo ya tienen marcada la ruta que seguirán en la Temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), una campaña que será especial: se trata de la edición número 101 en la historia del circuito de verano. El equipo saltillense presentó su calendario completo, en el que destacan el juego inaugural en casa el 17 de abril, cuando recibirán a los Toros de Tijuana en el Estadio Francisco I. Madero, un duelo que tradicionalmente genera gran ambiente en la capital coahuilense.

La organización invitó a la afición a asegurar su lugar desde ya. Los boletos están disponibles a través de Boletomóvil y en las taquillas de Pitchers, ubicadas en Blvd. Nazario Ortiz Garza y la esquina con Blvd. Jesús Valdez Sánchez. Con una temporada que promete intensidad desde la primera serie, el club busca iniciar con fuerza ante uno de los rivales más competitivos de la Zona Norte.

De acuerdo con el calendario oficial difundido por la LMB, cada uno de los 20 equipos disputará 93 juegos de campaña regular, manteniendo el formato de series de fin de semana y entre semana. Además, los tradicionales lunes por la noche regresan al rol, una noticia que recupera uno de los horarios más seguidos por las aficiones de la liga.