Saraperos de Saltillo suma al infielder Orlando Piña en préstamo desde Toros de Tijuana

Saraperos
/ 21 febrero 2026
    Saraperos de Saltillo suma al infielder Orlando Piña en préstamo desde Toros de Tijuana
    Orlando Piña se integra al infield de Saraperos para la temporada 2026, cuenta con experiencia en LMB y LMP. FOTO: SARAPEROS DE SALTILLO

La Nave Verde anunció la llegada del infielder Orlando Piña en préstamo desde Toros de Tijuana, mientras que Roberto Ramos jugará la temporada 2026 con la novena fronteriza

El Club de Beisbol Saraperos de Saltillo anunció la incorporación del infielder Orlando Piña en calidad de préstamo, procedente de los Toros de Tijuana, como parte de un movimiento que también contempla la cesión durante toda la temporada 2026 del también infielder Roberto Ramos al conjunto fronterizo.

Piña, originario de Ciudad Obregón, Sonora, se integra a la novena saltillense como un jugador de cuadro con experiencia en las esquinas, al desempeñarse tanto en la tercera base como en la inicial. Bateador derecho, cuenta con una trayectoria de una década en el beisbol profesional, periodo en el que ha combinado habilidades de contacto con capacidad de producir carreras.

Dentro de la Liga Mexicana de Beisbol, ha formado parte de organizaciones como los Diablos Rojos del México, Guerreros de Oaxaca y Pericos de Puebla. Su recorrido también incluye participación en la Liga Mexicana del Pacífico, donde ha defendido los colores de los Yaquis de Ciudad Obregón y los Algodoneros de Guasave.

A nivel internacional, el nuevo elemento de Saraperos representó a México en la Serie del Caribe 2022, además de integrar la selección nacional que obtuvo el campeonato mundial Sub-23 en Colombia durante 2018.

En su participación más reciente durante el invierno con Guasave, Orlando Piña disputó 55 encuentros, en los que conectó nueve dobles y ocho cuadrangulares, además de remolcar 40 carreras. A lo largo de su carrera profesional, mantiene un promedio ofensivo de .248, con un total de 72 jonrones y 326 carreras impulsadas.

Con esta incorporación, Saraperos fortalece su cuadro interior de cara a la campaña 2026, sumando a un pelotero con experiencia tanto en el circuito veraniego como en el invernal.

