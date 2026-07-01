Saraperos vence 23-12 a Tecos en un festival ofensivo en Saltillo

La lluvia de carreras no dio tregua en el Estadio Francisco I. Madero. Saraperos de Saltillo y Tecolotes de los Dos Laredos protagonizaron uno de los juegos más ofensivos de la temporada, pero la Nave Verde terminó imponiéndose 23-12 este martes para asegurar la serie ante un rival directo en la Zona Norte. El encuentro comenzó cuesta arriba para Saltillo. Apenas en la primera entrada, Zoilo Almonte conectó un cuadrangular de tres carreras y puso a Tecos arriba 3-0. Saraperos respondió de inmediato con doble de River Town y jonrón de Dairon Blanco para acercarse 3-2.

La visita volvió a castigar en el segundo episodio. Dobles de Ryan Aguilar y Luis de los Santos ampliaron la ventaja a 5-2, pero la ofensiva local respondió con cuatro carreras. Oscar Campos produjo dos con doblete y River Town empujó otra para igualar 5-5.

Cuando parecía que Saltillo tomaba ritmo, Almonte volvió a aparecer con su segundo cuadrangular de la noche para devolver la ventaja a Tecos 6-5. En la cuarta entrada, los fronterizos armaron un rally de cuatro anotaciones y llegaron a tener ventaja de 10-5. El partido cambió por completo en la parte baja de ese mismo inning. Saraperos respondió con seis carreras. River Town abrió la reacción con doble productor, Oscar Colás impulsó dos más con doblete, Chris Carter produjo una y Donny Sands acercó a Saltillo 10-9. Un roletazo de Iván Castillo empató el encuentro y la ofensiva local ya no se detuvo.

En la quinta entrada, Sands conectó jonrón de tres carreras y Castillo agregó un sencillo productor para darle a Saraperos ventaja de 17-10. El ataque continuó en la sexta con doble remolcador de Luis Guillorme, y en la séptima Iván Castillo disparó su primer cuadrangular de la temporada para ampliar el marcador. El cierre llegó en la octava entrada. Colás conectó jonrón de tres carreras, mientras que Niko Vázquez produjo dos más con doblete para sellar el definitivo 23-12.

La ofensiva sarapera terminó con 23 carreras y 23 imparables. Destacaron River Town con cinco carreras anotadas, Oscar Colás con cuadrangular y cinco producidas, Donny Sands con jonrón y cuatro impulsadas, además de Iván Castillo, quien bateó de manera oportuna y conectó su primer vuelacercas del año. Con este resultado, Saraperos aseguró la serie frente a Tecos y llegará al tercer juego con la oportunidad de completar la barrida en casa.

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