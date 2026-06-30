Saraperos responde en casa y deja tendido a Tecos en el primero de la serie

Los Saraperos de Saltillo encontraron la respuesta que tanto habían buscado en los últimos encuentros. Con una remontada en las entradas finales y una carrera en la parte baja de la novena, la Nave Verde derrotó 6-5 a los Tecolotes de los Dos Laredos en el primer juego de la serie disputado este lunes en el Estadio Francisco I. Madero. La victoria no solo permitió a Saltillo comenzar con el pie derecho una serie ante un rival directo en el standing de la Zona Norte, sino también cobrar parte de la revancha por la barrida que sufrió al inicio de la temporada en la frontera.

Tecos golpeó primero apenas en la apertura del encuentro. Miles Simington abrió con imparable y terminó anotando con doblete de Luis de los Santos. Más tarde, sencillos de José Rodríguez y Jonathan Araúz colocaron el 2-0 para la visita.

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Saraperos respondió de inmediato en la parte baja del primer episodio. J.P. Martínez abrió con doblete y anotó gracias a un sencillo de Thairo Estrada para acercar a los locales. Sin embargo, la ofensiva fronteriza volvió a castigar en la tercera entrada cuando Zoilo Almonte conectó su cuadrangular 16 de la temporada con Harold Ramírez en circulación, ampliando la ventaja a 4-1. En la quinta alta, Tecos agregó otra carrera con un doble productor de Francisco Córdoba para colocar el marcador 5-1, ventaja que parecía encaminar a los visitantes.

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Pero la reacción de Saltillo comenzó de inmediato. Oscar Campos encendió a la afición con un cuadrangular solitario en la quinta entrada. Después, Luis Guillorme y Niko Vásquez conectaron dobles consecutivos para acercar a la Nave Verde 5-3. La remontada tomó forma en el séptimo inning. Óscar Campos recibió pasaporte, J.P. Martínez y Chris Carter ligaron imparables, y con corredores en posición de anotar, Luis Guillorme volvió a responder con un sencillo productor. Posteriormente, Ramón Ríos empató el encuentro con un elevado de sacrificio que llevó al plato la quinta carrera de Saltillo. Con el juego igualado, el relevo sarapero respondió en los momentos de mayor presión. Jesús Cruz retiró la novena entrada con dos ponches y un rodado para mantener vivas las esperanzas del conjunto local. La definición llegó en la parte baja del noveno episodio.

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J.P. Martínez abrió la entrada con sencillo y fue sustituido por Kevin Armenta como corredor emergente. Brandon Villarreal ejecutó un toque de sacrificio para colocarlo en posición de anotar y, tras una base por bolas intencional a Luis Guillorme, River Town conectó un sencillo al jardín central que permitió a Armenta cruzar el plato con la carrera del triunfo y desató el festejo en el Francisco I. Madero. Además del batazo decisivo de Town, destacaron a la ofensiva Óscar Campos, con jonrón y dos carreras anotadas; J.P. Martínez, quien se embasó en múltiples ocasiones y anotó dos veces; así como Luis Guillorme, pieza clave en la remontada con dos imparables productores. Con este resultado, Saraperos dio el primer paso en una serie de alto valor frente a un rival directo y mantuvo vivas sus aspiraciones de seguir escalando posiciones en la Zona Norte.

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