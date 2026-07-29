KIA fabricará auto eléctrico en Nuevo León; invertirá 649 millones de dólares con mil 500 nuevos empleos

El anuncio fue dado a conocer durante la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum , donde el secretario de Economía, Marcelo Ebrard , destacó que la inversión permitirá trasladar la producción de un modelo que anteriormente era ensamblado en otro país.

La empresa automotriz KIA anunció una inversión de 649 millones de dólares para ampliar sus operaciones en México y fabricar por primera vez un vehículo completamente eléctrico en el país. El proyecto se desarrollará en la planta ubicada en Pesquería, Nuevo León , y contempla la generación de mil 500 empleos directos, 500 en este año y otros mil entre 2027 y 2030 .

Para el Gobierno federal, este proyecto representa un paso importante dentro de la estrategia para fortalecer la industria automotriz nacional, atraer nuevas inversiones y consolidar a México como un actor relevante en la transición hacia la movilidad eléctrica.

EL MODELO EV3 SE FABRICARÁ EN MÉXICO

Como parte del anuncio, KIA confirmó que el modelo EV3, un vehículo totalmente eléctrico, será producido en territorio mexicano, marcando un momento relevante para la historia de la compañía en el país.

El director general de KIA, Andy Kim, aseguró que la empresa mantiene una visión alineada con la estrategia económica del Gobierno mexicano y destacó la importancia de fortalecer la industria nacional mediante inversiones de largo plazo.

”Hoy nuestra promesa KIA México será su socio más estratégico y confiable para hacer realidad la prosperidad compartida”, expresó el directivo. También afirmó que “Kia México ha crecido a la par de la economía mexicana, impulsada por una filosofía centrada en el cliente y en las personas”.

INVERSIÓN ALINEADA CON EL PLAN MÉXICO

Durante la presentación, la empresa explicó que este nuevo proyecto comparte los objetivos establecidos en el Plan México, impulsado por la administración de Claudia Sheinbaum.

Entre los principales ejes que respaldan la inversión destacan el desarrollo de las personas, el impulso a las energías renovables, la gestión responsable del agua y el crecimiento de la movilidad eléctrica, elementos que buscan fortalecer la competitividad del país.

Como parte de estas acciones, la automotriz informó que ya realizó inversiones adicionales para construir una segunda planta de tratamiento de aguas residuales, con el objetivo de hacer más sustentables sus procesos de producción.

NUEVOS EMPLEOS Y FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA

La producción del EV3 en la planta de Pesquería significará la creación de aproximadamente mil 500 empleos directos, además del impacto económico que tendrá sobre la cadena de proveedores y empresas vinculadas al sector automotriz.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó que esta decisión refleja la confianza de las empresas internacionales en las capacidades industriales del país, así como en la infraestructura y el talento especializado que existe en México.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum celebró la llegada de esta inversión al señalar que representa una oportunidad para fortalecer el desarrollo económico y acelerar la incorporación de tecnologías limpias dentro de la industria automotriz nacional.

MÉXICO BUSCA CONSOLIDARSE EN LA MOVILIDAD ELÉCTRICA

La fabricación del EV3 también coloca a México dentro de la estrategia global de KIA para ampliar la producción de vehículos eléctricos en distintos mercados.

La empresa destacó que el país cuenta con infraestructura industrial, proveedores especializados y capital humano que permiten desarrollar proyectos de alta tecnología para la industria automotriz.

”Por primera vez en nuestra historia, produciremos y comercializaremos en México un vehículo totalmente eléctrico”, confirmó Andy Kim, al presentar el nuevo proyecto que será desarrollado en Nuevo León.