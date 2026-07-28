App Banco del Bienestar 2026: Cómo usarla, hacer transferencias y cuidar tu dinero de la Pensión del Bienestar

La aplicación móvil del Banco del Bienestar se ha consolidado como una de las plataformas financieras públicas con mayor crecimiento en México, principalmente para personas que reciben apoyos sociales como la Pensión del Bienestar. La herramienta está disponible de manera gratuita tanto en Google Play como en App Store y busca facilitar el acceso a información bancaria sin necesidad de acudir a una sucursal o a un cajero automático. Sin embargo, todavía existen beneficiarios que desconocen cuáles son los requisitos para instalarla correctamente. La institución financiera recordó que la aplicación es la única vía oficial para consultar la cuenta desde el teléfono móvil y que su descarga no tiene ningún costo para los usuarios.

DATOS QUE PIDE LA APLICACIÓN Para completar la activación, el usuario necesita contar con tres elementos indispensables. Sin ellos, el registro no puede finalizarse. • Número de celular registrado en la cuenta del Banco del Bienestar. • Número de 16 dígitos que aparece al frente de la Tarjeta del Bienestar. • NIP de cuatro dígitos utilizado en los cajeros automáticos. El procedimiento consiste en buscar la aplicación oficial, descargarla, aceptar los términos y condiciones e ingresar esos tres datos. El banco recomienda cambiar previamente el NIP en un cajero automático como medida adicional de seguridad antes de realizar la activación. Una vez concluido el proceso, el acceso queda vinculado al teléfono del titular y permite consultar información básica de la cuenta desde cualquier lugar con conexión a internet. FUNCIONES QUE TIENE LA APP Actualmente, las operaciones disponibles son limitadas, pero cubren las consultas más frecuentes de los beneficiarios. Desde el celular se puede: • Consultar el saldo disponible. • Revisar el historial de movimientos. • Confirmar la recepción de depósitos de programas sociales. Por el momento, las transferencias a otras cuentas, el pago de servicios y las recargas telefónicas todavía deben realizarse en sucursales o cajeros automáticos. Aun así, la Tarjeta del Bienestar sí funciona como tarjeta de débito en establecimientos físicos, farmacias, restaurantes y comercios afiliados a la red Mastercard, además de diversas plataformas de compras en línea.

NUEVAS FUNCIONES DE LA APLICACIÓN DEL BANCO DEL BIENESTAR Una de las nuevas operaciones añadidas en la actualización es la transferencia electrónica entre cuentas bancarias desde la app, a través de SPEI, un sistema que permite enviar y recibir dinero de otras instituciones financieras. Así como hacer pagos mediante código QR y envío de dinero usando únicamente el número telefónico del destinatario. El director general del banco, Víctor Lamoyi Bocanegra, anunció que durante el tercer trimestre de 2026 la aplicación incorporará nuevas herramientas digitales. Entre ellas destacan las transferencias interbancarias y los pagos mediante CoDi y DiMo, sistemas desarrollados por el Banco de México que permiten enviar dinero con códigos QR o con el número telefónico, sin comisiones. La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el gobierno federal trabaja en una plataforma integral para que los beneficiarios puedan realizar prácticamente todas sus operaciones financieras desde el celular antes de que concluya el año. El banco estima sumar hasta 11 millones de nuevos usuarios durante 2026. Junto de las transferencias SPEI, la aplicación integró tres funciones esenciales para facilitar pagos digitales, como las herramientas CoDi (Cobro Digital) y DiMo (Dinero Móvil), las cuales agilizarán los procesos de compra: Transferencias SPEI Los usuarios ya pueden enviar dinero a cuentas de otros bancos mediante el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI). Esta modalidad permite: - Transferencias inmediatas

- Operaciones las 24 horas del día

- Envíos a cualquier institución bancaria

- Movimientos sin necesidad de acudir a una sucursal La implementación de SPEI representa uno de los cambios más importantes para los beneficiarios de programas sociales, ya que podrán administrar su dinero con mayor facilidad desde la aplicación. Pagos mediante CoDi Otra de las novedades es la integración de CoDi (Cobro Digital), herramienta desarrollada por el Banco de México. Con este sistema, los usuarios pueden realizar pagos sin comisiones utilizando: - Códigos QR

- Tecnología NFC

- Transferencias electrónicas vinculadas a SPEI Para utilizarla, los usuarios deben ingresar al apartado de pagos y escanear el código del comercio o servicio desde el celular, sin necesidad de usar efectivo o tarjeta física. Envíos de dinero con DiMo La función DiMo permite enviar dinero usando solamente el número celular del destinatario, sin necesidad de compartir la CLABE interbancaria. Esta operación únicamente se podrá realizar si la otra persona tiene su línea telefónica registrada a su banco.

PASO A PASO DE CÓMO HACER TRANSFERENCIAS BANCARIAS Esta nueva función permite que los usuarios realicen transferencias interbancarias desde su dispositivo móvil, sin la necesidad de acudir a un cajero o sucursal para enviar y recibir dinero a cuentas de otros bancos. 1.- Asegúrate de tener actualizada la aplicación en tu dispositivo móvil desde Google Play en Android y App Store en iOS. 2.- Ingresa a la app e inicia sesión con contraseña. 3.- Entra al apartado correspondiente “Transferencias” o “Enviar dinero”, luego selecciona la opción SPEI (con CLABE de 18 dígitos). 4.- Captura los datos bancarios del destinatario, como lo es el número de cuenta o CLABE interbancaria. 5.- Ingresa el nombre del destinatario y de la institución financiera (BBVA, Santander, Banamex, Banorte, HSMC, NU México, Mercado Pago, etc.); 6.- Confirma el monto y autoriza la operación con tu contraseña. CÓMO CONSULTAR EL SALDO Y QUÉ ALERTAS EXISTEN Además de la aplicación móvil, el Banco del Bienestar mantiene habilitada la línea telefónica 800 900 2000 para consultar saldo sin acudir al cajero automático. La institución ha reforzado sus alertas ante el aumento de intentos de fraude. En un comunicado reciente reiteró: “Nunca solicitamos contraseñas, NIP, números completos de tarjeta ni datos personales por WhatsApp, mensajes de texto o llamadas telefónicas”. La Secretaría del Bienestar también recordó que los recursos depositados en la cuenta no se pierden si no se retiran el mismo día. El dinero permanece disponible hasta que el titular decida utilizarlo, lo que elimina la necesidad de acudir de inmediato a una sucursal cuando llega el apoyo.

¿LA APP DEL BANCO DEL BIENESTAR PIDE EL NIP? Cabe destacar que la aplicación móvil del Banco del Bienestar ha comenzado a incorporar nuevas funciones, como poder realizar transferencias bancarias mediante SPEI, enviar dinero por DiMo y utilizar CoDi para realizar pagos, con el fin de convertir la aplicación en una banca móvil más completa. Pero para esto, el banco necesita verificar que la persona que está registrando el dispositivo es realmente el titular de la cuenta, por lo que el Banco del Bienestar utiliza el NIP de la tarjeta como un mecanismo de autenticación, con el fin de vincular el teléfono con la cuenta bancaria. Es decir, el NIP funciona como una forma de comprobar que el usuario tiene la tarjeta física a la mano, así como conoce la clave asociada al número de cuenta. Por lo que, siempre que lo hagas dentro de la aplicación oficial del Banco del Bienestar que previamente descargaste desde Google Play o App Store es segura esa operación.

ALGUIEN MÁS ME PIDE EL NIP DE MI TARJETA DEL BIENESTAR Lo que no debes hacer es proporcionar el NIP a una tercera persona. ¡Recuerda! El Banco del Bienestar no solicita este dato por llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp o SMS, correos electrónicos y redes sociales. Solo en tu app de banco y en los cajeros, siempre y cuando estés realizando el procedimiento. Por el contrario, si alguien afirma trabajar para el banco y pide el NIP para realizar operaciones, como activar la aplicación, liberar un depósito o solucionar un supuesto problema con tu cuenta, se trataría de un intento de fraude. LA APP EN MI CELULAR PRESENTÓ ERROR Si en el proceso de registro la aplicación no acepta el NIP, puede deberse a distintas causas como que - La actualización todavía no está disponible para el usuario;

- Existe falla temporal en el servidor de la aplicación;

- El NIP fue capturado de forma incorrecta;

- La aplicación necesita actualizarse. Si olvidaste el NIP, evita intentar diferentes combinaciones, ya que la tarjeta puede bloquearse. En caso de que el problema continúe, lo recomendable es acudir directamente a la sucursal del Banco del Bienestar más cercana a tu domicilio.

BANCO DEL BIENESTAR NO HACE LLAMADAS NI MENSAJES La estafa comienza cuando los delincuentes se comunican con los usuarios haciéndose pasar por personal del Banco del Bienestar, entre los pretextos que utilizan para envolver a las víctimas son: - Un problema con la tarjeta;

- Que la cuenta debe actualizarse;

- La tarjeta será bloqueada por seguridad;

- Que el depósito de la pensión no podrá ser realizado si el beneficiario no confirma una serie de datos;

- Movimientos sospechosos en la cuenta. Si llegas a recibir un mensaje una llamada supuestamente del Banco del Bienestar solicitando datos personales o bancarios, la institución bancaria recomienda no responder a la información que piden y solucionar cualquier duda a través de los canales oficiales o en sucursales.

Hay que tener en cuenta que el objetivo de la estafa es provocar preocupación a la víctima con el fin de entregar información confidencial como: el nombre completo y datos personales (CURP, RFC), número completo de la tarjeta, NIP, contraseñas, así como pueden solicitarte códigos de verificación enviados a través de mensajes SMS. Con dicha información, podrán realizar compras, autorizar transferencias o incluso obtener acceso a banca digital a través de aplicaciones móviles. Por lo que el Banco del Bienestar recordó que, como cualquier otra institución bancaria, nunca solicita información confidencial mediante llamadas telefónicas, mensajes de texto, WhatsApp o redes sociales. Si alguien intenta obtener esta información al afirmar ser un representar al Banco del Bienestar, detente, se trata de un intento de fraude. Por lo que recomienda no compartir información persona y cortar de inmediatamente la comunicación.