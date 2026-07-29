‘Me querían muerta’... Hijo de Julio César Chávez habría secuestrado 13 días a su ex novia, según nuevas revelaciones

La joven de 27 años afirmó que los delitos por los que inicialmente fue denunciado el deportista, relacionados con violencia familiar y lesiones , representan solo una parte de los hechos que aseguró haber vivido. Según su testimonio, también permaneció privada de la libertad durante 13 días en una vivienda ubicada en Culiacán, Sinaloa.

El nombre de Omar Chávez , hijo del excampeón mundial Julio César Chávez , vuelve a estar en el centro de la atención pública luego de que su expareja, Denys Chantal Corona Rodríguez , hiciera públicas nuevas acusaciones sobre la relación que mantuvo con el boxeador.

Además de relatar presuntas agresiones físicas, la denunciante sostuvo que continúa recibiendo amenazas para abandonar el proceso legal, motivo por el que actualmente se encuentra fuera de México.

LA DENUNCIA Y EL PROCESO JUDICIAL

De acuerdo con el relato de Corona Rodríguez, la primera denuncia fue presentada el 4 de marzo de 2025 por violencia familiar equiparada. En ese expediente señaló haber sufrido golpes en distintas partes del cuerpo.

La denunciante explicó en entrevista con Reforma que Omar Chávez fue citado en diversas ocasiones por un juez de control, aunque presuntamente no acudió a las audiencias. Esa situación derivó en un cambio de las medidas cautelares.

Posteriormente, el 20 de mayo de 2026, el boxeador fue detenido cuando acudió a una audiencia en la Sede de Justicia Penal Acusatorio y Oral de Aguaruto. Un día después fue vinculado a proceso por los delitos de violencia familiar y lesiones, aunque se le permitió continuar el procedimiento en libertad.

EL RELATO SOBRE LA PRESUNTA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD

La parte más reciente de la denuncia corresponde a un episodio que, según la joven, ocurrió en mayo de 2025. Explicó que dos hombres la convencieron de acudir a una vivienda con el argumento de que el boxeador deseaba hablar con ella.

Una vez en el lugar, aseguró que permaneció encerrada durante casi dos semanas. “Al momento que yo llego a la casa de Omar, ya tenían planeado hacerme daño, tenían cámaras por toda la casa, llaves en las puertas. Yo no salí del cuarto, me tenían amenazada, me ponían comida en la puerta, no tenía acceso a mi celular”, declaró.

La denunciante también afirmó que durante ese tiempo se publicaron historias en sus redes sociales para aparentar que la relación transcurría con normalidad. “Subió en ese tiempo historias a mis redes sociales de que todo bien, que estábamos juntos, cuando era mentira”, aseguró.

LAS DECLARACIONES SOBRE ADICCIONES Y SU ESCAPE

En su testimonio, Denys Chantal señaló que el boxeador enfrentaba problemas de adicción y que esa situación agravó los episodios de violencia. “Tenía adicciones, ya ni él mismo se controlaba. Un día los cómplices ya no quisieron darle más y se fueron de la casa, me dejaron sola, yo ya estaba toda golpeada”, narró.

Las declaraciones coinciden con lo expresado anteriormente por Julio César Chávez, quien en una entrevista reconoció que su hijo había recaído en el consumo de pastillas y enfrentaba problemas de ludopatía. “Omar tenía un mes muy bien entrenando en Culiacán. Pero es obsesivo y compulsivo al juego, tiene ese problema, y aparte estaba tomando las pastillas que estaba tomando Julio”, declaró el excampeón.

La joven explicó que logró salir del inmueble tras convencer al boxeador de que iría a comprar medicamento. “Me maquillé, me puse lentes, subí a su camioneta, pero fui a la Fiscalía directamente”, recordó.

ASEGURA TEMER POR SU VIDA

Tras ampliar la denuncia para incluir los delitos de lesiones dolosas y privación ilegal de la libertad, Corona Rodríguez afirmó que continúa preocupada por su seguridad.

”Porque me querían muerta, no quieren que yo diga la verdad, se les salió de las manos cuando escapé de todo”, declaró al explicar por qué mantuvo en reserva su identidad durante más de un año.

También cuestionó que el proceso continúe bajo una suspensión condicional y sostuvo: “Temo por mi vida y mi seguridad porque la persona que me agredió está libre bajo suspensión condicional del proceso, aunque yo no otorgué perdón. Quiero justicia, que pague con cárcel, no quiero fama ni dinero”.

El caso se suma a los procesos legales que enfrenta otro integrante de la familia, Julio César Chávez Jr., quien también atraviesa un procedimiento judicial por hechos distintos.