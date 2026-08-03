¿Por qué Isaac del Toro no correrá La Vuelta a España 2026? UAE Team explica la decisión

Isaac del Toro no formará parte de La Vuelta a España 2026. El UAE Team Emirates dio a conocer la alineación con la que afrontará la última gran vuelta de la temporada y el nombre del ciclista mexicano no aparece entre los ocho corredores seleccionados para competir en territorio español. La decisión llega semanas después de que Del Toro firmara uno de los mejores resultados de su carrera al finalizar en la tercera posición del Tour de Francia. Además del lugar en el podio, el bajacaliforniano se quedó con la clasificación al mejor ciclista joven, consolidándose como una de las figuras emergentes del pelotón internacional.

Para la ronda española, el conjunto emiratí apostó por una nómina integrada por Tadej Pogacar, Joao Almeida, Ivo Oliveira, Domen Novak, Pavel Sivakov, Pablo Torres Arias, Kevin Vermaerke y Jay Vine. Con este grupo, el equipo buscará competir por la clasificación general y respaldar a sus principales líderes durante las tres semanas de carrera.

La ausencia de Del Toro no es un hecho aislado. En 2025 tampoco fue considerado para disputar La Vuelta y, durante la presente temporada, también quedó fuera del Giro de Italia, una competencia en la que había llamado la atención tras finalizar segundo en la edición anterior. De acuerdo con la explicación del UAE Team Emirates, la determinación responde principalmente a una estrategia de planificación deportiva. Tras el desgaste acumulado en el Tour de Francia, la escuadra optó por reducir la carga competitiva del mexicano para evitar una exigencia excesiva tanto física como mental durante el cierre del calendario. El equipo considera que administrar de forma cuidadosa la participación de sus corredores jóvenes es parte fundamental de su proceso de desarrollo. En ese contexto, Del Toro tendrá un periodo de recuperación antes de definir sus próximos compromisos de la temporada. La decisión también está relacionada con la estructura diseñada para La Vuelta. UAE configuró un bloque enfocado en respaldar a sus líderes y mantener una estrategia específica para pelear por los primeros lugares de la clasificación general.

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Aunque no estará presente en España, el 2026 ha sido un año de resultados importantes para el mexicano. Del Toro conquistó el Tirreno-Adriático y el Tour de Emiratos Árabes Unidos, además de subir al podio en la Strade Bianche. A esos logros sumó el tercer lugar en el Tour de Francia, resultado que lo colocó entre los protagonistas de la temporada. Con apenas 22 años, el corredor mexicano seguirá siendo una de las principales apuestas del UAE Team Emirates, que apuesta por una gestión gradual de su calendario mientras continúa su crecimiento dentro del ciclismo de élite.