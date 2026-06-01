Saraperos vs Sultanes: previa del nuevo Clásico del Norte en Saltillo

Los Saraperos de Saltillo volverán a medir fuerzas con los Sultanes de Monterrey apenas dos semanas después de haberse quedado con el más reciente Clásico del Norte, cuando ambas novenas se enfrenten a partir de este martes 2 de junio en el Estadio Francisco I. Madero. La serie llega en un momento importante para ambos equipos dentro de la Zona Norte. Monterrey ocupa el tercer lugar del standing con marca de 23 victorias y 16 derrotas, a tres juegos y medio del líder Tijuana, mientras que Saraperos se mantiene en la novena posición con récord de 13-24, a 12.5 juegos de la cima y con la necesidad de seguir sumando triunfos para acercarse a la pelea por los playoffs.

Aunque la diferencia en la clasificación es amplia, el antecedente más reciente favorece a la Nave Verde. Del 19 al 21 de mayo, Saltillo sorprendió a los regiomontanos al quedarse con dos de los tres encuentros disputados en casa. Saraperos abrió la serie con victoria de 5-2 impulsado por los cuadrangulares de Chris Carter, Thairo Estrada y Oscar Campos, mientras que Erich Uelmen tuvo una sólida apertura y Jesús Cruz aseguró el triunfo desde el bullpen.

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Monterrey respondió en el segundo compromiso con una blanqueada de 6-0 encabezada por Justus Sheffield, quien limitó a la ofensiva saltillense a apenas tres imparables. Sin embargo, en el juego decisivo, Saraperos volvió a mostrar capacidad de reacción y se impuso 6-2 gracias a una destacada actuación de Zach Mort y a un ataque oportuno encabezado por Thairo Estrada, Fernando Villegas y el recién incorporado Danny Ortiz, quien produjo dos carreras en su primer impacto importante con el equipo. SARAPEROS BUSCA MANTENER EL IMPULSO Desde aquella serie ante Sultanes, la escuadra dirigida por José Molina ha mostrado señales de mejoría. En su más reciente compromiso, dividió honores en el Clásico Coahuilense frente a los Acereros de Monclova, ganando los dos primeros encuentros por marcadores de 4-1 y 6-5 en entradas extras antes de caer 6-5 en el tercero. Uno de los aspectos positivos para Saltillo ha sido la producción ofensiva de Thairo Estrada y Chris Carter, además de la incorporación de Danny Ortiz, quien aporta experiencia y poder a un lineup que busca ser más constante. También destaca el trabajo reciente del bullpen, particularmente con relevistas como Jesús Cruz, quien ha respondido en situaciones de alta presión. Por otra parte, una de las novedades respecto a la serie anterior es la ausencia de Brandon Villarreal, quien ya no forma parte del roster de Saraperos.

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SULTANES QUIERE REVANCHA Los regiomontanos llegarán a Saltillo después de perder serie ante los Toros de Tijuana. Aunque ganaron el primer juego, terminaron cediendo los dos siguientes, incluido un duelo que se definió en entradas extra. A pesar de ello, Monterrey continúa siendo uno de los equipos más completos del circuito gracias a una combinación de experiencia, profundidad en el pitcheo y una ofensiva encabezada por jugadores como Víctor Mendoza, Javier Salazar, Josh Lester y Wilson García. La serie representa una oportunidad de revancha para Sultanes, que buscará recuperar terreno en la pelea por el liderato del Norte, mientras que Saraperos intentará confirmar que el triunfo conseguido en el anterior Clásico del Norte no fue casualidad. Con dos equipos que llegan tras perder sus más recientes series y con antecedentes recientes que favorecen a Saltillo, el regreso del Clásico del Norte promete nuevamente convertirse en una de las confrontaciones más atractivas de la semana dentro de la Liga Mexicana de Beisbol.

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