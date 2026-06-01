Mundial 2026: los récords históricos que Messi, Cristiano y Mbappé podrían romper

Entre los registros más observados aparece uno que parecía difícil de alcanzar. Actualmente, seis futbolistas comparten el honor de haber participado en cinco Copas del Mundo: Antonio Carbajal, Andrés Guardado, Rafael Márquez, Lothar Matthäus, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Sin embargo, únicamente los dos últimos tendrán la oportunidad de convertirse en los primeros jugadores en disputar seis ediciones mundialistas.

A poco más de dos décadas del inicio del siglo XXI, la Copa Mundial de la FIFA se prepara para una edición que podría modificar parte de sus libros de historia. El torneo de 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, no solo reunirá a algunas de las principales figuras del fútbol actual, sino que también pondrá en juego marcas que han permanecido intactas durante años.

Tanto el argentino como el portugués deberán sumar minutos durante el torneo para establecer una nueva referencia histórica. De lograrlo, dejarían atrás una lista en la que destacan figuras que marcaron diferentes épocas del fútbol internacional.

Una oportunidad para hacer historia

Otra de las marcas que podría verse amenazada es la relacionada con las finales disputadas. El brasileño Cafú continúa siendo el único futbolista que participó en tres finales consecutivas de la Copa del Mundo, al hacerlo en 1994, 1998 y 2002 con Brasil.

Dos jugadores que ya conocen la experiencia de llegar al partido decisivo son Lionel Messi y Kylian Mbappé. Ambos estuvieron frente a frente en la final de Qatar 2022 y también formaron parte de la definición de Rusia 2018, por lo que una nueva clasificación de sus selecciones al encuentro por el título les permitiría igualar la marca del exlateral brasileño.

Récords de gol en la mira

En el apartado goleador, el nombre de Gabriel Batistuta sigue ocupando un lugar especial. El exdelantero argentino es el único jugador que ha conseguido anotar un triplete en dos Copas del Mundo diferentes. Su registro continúa sin ser igualado y varios atacantes intentarán acercarse durante el próximo torneo.

Entre quienes ya cuentan con un hat-trick mundialista figuran Harry Kane, Kylian Mbappé, Gonçalo Ramos y Cristiano Ronaldo. Si cualquiera de ellos vuelve a marcar tres goles en un mismo encuentro durante 2026, alcanzaría la marca establecida por Batistuta.

La tabla histórica de goleadores es otro de los focos de atención. El alemán Miroslav Klose conserva el récord absoluto con 16 anotaciones mundialistas. Messi llega a la próxima edición con 13 goles y Mbappé con 12, por lo que ambos se encuentran a una distancia alcanzable si sus selecciones avanzan a las rondas finales.

Más atrás aparecen Harry Kane y Cristiano Ronaldo, quienes registran ocho tantos cada uno en Copas del Mundo. Aunque su desafío es mayor, aún tienen opciones matemáticas de acercarse al histórico registro del delantero alemán.

Klose también lidera otro apartado relevante: el de victorias obtenidas en Mundiales. El campeón del mundo en 2014 acumuló 17 triunfos durante su carrera. Messi, quien ya figura entre los futbolistas más exitosos en la historia del torneo, podría igualar esa cifra con una victoria y superarla con dos durante la próxima competencia.

Los arqueros también tienen objetivos

Los porteros también tendrán un objetivo importante. Peter Shilton y Fabien Barthez comparten el récord de más partidos con la portería imbatida en la historia de los Mundiales, con diez encuentros cada uno. El belga Thibaut Courtois acumula siete y necesitará una actuación destacada de Bélgica para acercarse a esa cifra.

Para lograrlo, Courtois requerirá que su selección avance a las fases decisivas del torneo y mantenga la solidez defensiva que la ha caracterizado en distintas competiciones internacionales durante la última década.

La experiencia frente a la juventud

Mientras tanto, una marca individual relacionada con la juventud también estará bajo observación. El brasileño Ronaldo Nazário fue elegido Balón de Oro del Mundial de Francia 1998 cuando tenía apenas 21 años. En 2026 surgirán candidatos que podrían rebajar esa edad, entre ellos Lamine Yamal, Nico Paz y Désiré Doué, quienes llegarán al torneo con menos años que tenía el brasileño cuando obtuvo aquel reconocimiento.

Por otro lado, los reflectores también apuntarán a varios veteranos que podrían extender sus registros en la historia de la Copa del Mundo. Pepe posee actualmente el récord como el futbolista de mayor edad en marcar un gol durante una fase de eliminación directa de un Mundial.

En 2026, jugadores como Edin Dzeko, Luka Modric y Cristiano Ronaldo buscarán romper esa marca y añadir un nuevo capítulo a la historia del torneo. Los tres llegarán con más de 40 años y con la posibilidad de disputar una de sus últimas grandes competencias internacionales.

Con varios récords en riesgo y una generación que combina experiencia y juventud, el Mundial 2026 podría convertirse en una de las ediciones más significativas para las estadísticas históricas de la Copa del Mundo. Las próximas semanas definirán si algunas de las marcas más emblemáticas del torneo permanecen intactas o pasan a manos de una nueva generación de protagonistas.

Con información de ESPN