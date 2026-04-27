Saraperos vuelve a casa con presión: recibe a Algodoneros tras barrida

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Saraperos
/ 27 abril 2026
    Saraperos vuelve a casa con presión: recibe a Algodoneros tras barrida
    La serie en Saltillo enfrenta a dos equipos con inicios irregulares en la Zona Norte. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Saltillo regresa a casa con marca de 1-7 tras ser barrido por Tecolotes; Laguna llega con ligera recuperación luego de ganar su última serie

El arranque de temporada 2026 de los Saraperos de Saltillo los coloca en una posición temprana de presión. Con marca de una victoria y siete derrotas, la novena coahuilense regresa a casa para enfrentar a los Algodoneros de Unión Laguna en una serie que puede marcar el rumbo inmediato del equipo.

La Nave Verde viene de ser barrida por los Tecolotes de los Dos Laredos, una serie que volvió a exhibir los mismos patrones que han marcado su inicio de campaña: pitcheo que no sostiene ventajas, ofensiva que aparece por lapsos y problemas de ejecución en momentos clave.

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En el último juego, caída 7-3, Saltillo tomó ventaja temprano, pero no logró ampliarla pese a llenar las bases en la segunda entrada. A partir de ahí, el pitcheo permitió daño constante, incluidos cuadrangulares que rompieron el juego desde el tercer inning. Aunque hubo respuestas con batazos de Alberth Martínez y producción de Oscar Colás, el equipo volvió a dejar corredores en circulación en momentos determinantes.

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El problema no es aislado. En la serie ante Tecolotes, Saraperos permitió un alto volumen de hits y volvió a sufrir en entradas tardías, especialmente con un bullpen que no ha logrado cerrar juegos. A esto se suman errores defensivos que han extendido innings y facilitado rallies rivales.

Este panorama se conecta con lo ocurrido en 2025, cuando el equipo terminó con récord de 43-49. Más que un mal inicio, el actual desempeño refleja una continuidad en fallas estructurales: vulnerabilidad en el pitcheo, falta de consistencia ofensiva y limitada capacidad de reacción cuando el rival toma ventaja.

Del otro lado, los Algodoneros llegan con una narrativa distinta, aunque también con altibajos. La novena lagunera ganó su serie más reciente 2-1 ante Rieleros de Aguascalientes, destacando una blanqueada de 7-0 con buena actuación de su abridor. Ese resultado les permitió romper una inercia negativa tras haber sido barridos en la serie inaugural y caer ante Toros.

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Actualmente, Unión Laguna tiene marca de 3-5 y se ubica en la parte media-baja de la Zona Norte, pero con señales de ajuste, particularmente en su rotación abridora.

La serie presenta así un contraste: Saraperos, urgido de resultados y de corregir errores recurrentes, frente a unos Algodoneros que buscan estabilidad tras un inicio irregular.

Para Saltillo, el reto inmediato no pasa solo por ganar, sino por cambiar la forma en que pierde. Si el pitcheo no logra contener y la ofensiva no responde en momentos clave, el margen de maniobra en la temporada comenzará a reducirse desde el primer mes.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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