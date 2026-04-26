Crisis en Saltillo: Tecolotes barre a Saraperos y complica más su inicio en la Temporada 2026

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Saraperos
/ 26 abril 2026
    Crisis en Saltillo: Tecolotes barre a Saraperos y complica más su inicio en la Temporada 2026
    Saraperos de Saltillo fue barrido por Tecolotes de Dos Laredos tras caer 7-3 en el Uni-Trade Stadium, resultado que agravó el mal arranque de La Nave Verde en la campaña. FOTO: SARAPEROS DE SALTILLO

La Nave Verde cayó 7-3 ante Tecolotes de Dos Laredos en el Uni-Trade Stadium y cerró una gira dolorosa con tres derrotas consecutivas ante los fronterizos

El arranque de campaña sigue cuesta arriba para los Saraperos de Saltillo, que este domingo volvieron a quedarse cortos ante los Tecolotes de Dos Laredos, al caer 7-3 en el Uni-Trade Stadium de Laredo, Texas, resultado con el que La Nave Verde fue barrida en la serie de visita y dejó su récord en siete derrotas y apenas una victoria.

Saltillo pegó primero en la segunda entrada, cuando Fernando Villegas recibió base por bolas, Alberth Martínez conectó doblete y Alex Mejía llenó las almohadillas con pasaporte. Enseguida, Sandy León negoció otra base por bolas y permitió que Villegas entrara caminando con la carrera de la quiniela para el 1-0. Sin embargo, el ataque quedó corto y Saraperos no pudo aprovechar más una tanda que pintaba para mayor daño.

La respuesta de Tecolotes llegó en la parte baja del segundo inning. Zoilo Almonte y Luis de los Santos abrieron con imparables, y Jesse Castillo elevó de sacrificio para empatar el juego. A partir de ahí, la ofensiva local comenzó a tomar control del encuentro ante un pitcheo saltillense que volvió a sufrir para contener los batazos largos.

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El momento que marcó el rumbo del partido llegó en el tercer episodio. Cade Gotta abrió con sencillo, Harold Ramírez produjo con doblete y Yadiel Hernández castigó con jonrón por el jardín izquierdo, batazo que fue revisado tras reto de Saraperos, pero que se mantuvo como cuadrangular. Más tarde, Zoilo Almonte también desapareció la pelota para ampliar la ventaja fronteriza a 5-1.

La Nave Verde intentó reaccionar en la cuarta entrada con jonrón solitario de Alberth Martínez, su primero de la campaña, y todavía encontró otro batazo importante con triple de José Martínez. No obstante, la ofensiva volvió a dejar corredores en circulación y Tecolotes sostuvo el control del juego.

En la quinta baja, Yadiel Hernández volvió a castigar con cuadrangular, su segundo del encuentro, para poner el 6-2. Una entrada después, los locales sumaron otra rayita con sencillo de Cade Gotta, quien produjo a Jordan Díaz tras un error defensivo de Alex Mejía que abrió la puerta al daño.

Saraperos descontó en la séptima alta, cuando Brandon Villarreal pegó sencillo, avanzó con pasaporte a Cole Roederer y anotó con imparable de Oscar Colás. Pero el batazo llegó después de una doble matanza que limitó el daño, dejando el marcador 7-3.

En la novena, Saltillo se fue en orden: José Martínez rodó a la loma, Brandon Villarreal elevó en territorio de foul y Cole Roederer se ponchó para sellar una nueva derrota.

Con la barrida, Saraperos sale de Laredo con más dudas que respuestas. El equipo mostró destellos ofensivos con Martínez, Colás y Villarreal, pero volvió a pagar caro la falta de bateo oportuno, los errores defensivos y los batazos de poder permitidos, factores que lo mantienen en el fondo de su arranque de campaña.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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