Henry, Del Piero y Oribe encabezan la Generación 2026 del Salón de la Fama del Futbol Internacional

En esta edición especial, el Salón de la Fama celebra 15 años de existencia , motivo por el cual el evento reunió a representantes del periodismo deportivo de distintas partes del planeta para elegir a los nuevos integrantes que recibirán el trofeo “Espíritu de la Gloria” .

La votación de la Generación 2026 del Salón de la Fama del Futbol Internacional se realizó en el recinto de Pachuca que alberga a las máximas leyendas del balompié mundial, donde se definió a los 18 nuevos inmortales que serán investidos oficialmente el próximo 10 de noviembre .

En total, participaron alrededor de 150 periodistas de 49 países, quienes se conectaron de forma virtual y presencial, representando a los cinco continentes, para definir a las figuras que marcaron época en el futbol nacional e internacional.

El comité evaluador, encabezado por el director del recinto, Antonio Moreno, presentó la lista de candidatos que cumplían con los requisitos para ser considerados en esta generación. Tras tres horas de votación, se confirmó la lista definitiva de exaltados.

Durante la jornada también se anunció que en los próximos días el Salón de la Fama de Pachuca, conocido por su emblemática estructura en forma de balón gigante, estrenará una nueva imagen como parte de los festejos por su aniversario.

Los resultados fueron certificados por Rafael Arriaga Paz, integrante de la Notaría Pública Número Uno de Pachuca, quien dio fe y legalidad al proceso de selección.

Al finalizar la votación, realizada en la Sala 3D del Centro Interactivo, los asistentes realizaron la tradicional fotografía oficial del evento, marcando el cierre de una jornada histórica.

Previo a la elección, directivos del Salón de la Fama y del Grupo Pachuca inauguraron una exposición especial dedicada a las Copas del Mundo, la cual incluye una galería de figuras nacionales e internacionales que han levantado el trofeo mundialista.

En la ceremonia de apertura estuvo como invitado especial el reconocido entrenador multicampeón del futbol mexicano, Enrique “El Ojitos” Meza, además de periodistas deportivos que recorrieron el espacio y formaron parte del evento.

ELEGIDOS EN LA GENERACIÓN 2026 DEL SALÓN DE LA FAMA

Categoría: Futbol Internacional

Thierry Henry

Alessandro Del Piero

Bebeto

Miroslav Klose

Davor Šuker

Fernando Torres

Categoría: Futbol Nacional

Oribe Peralta

Antonio Mohamed

Ramón Morales

Christian “Chaco” Giménez

Humberto Suazo

Fabián Estay

Categoría: Femenil Internacional

Homare Sawa

Categoría: Femenil Nacional

Mónica Vergara

Categoría: Decanos Internacionales

Sócrates

Teófilo Cubillas

Categoría: Decanos Nacionales

Gerónimo Barbadillo

Ignacio Flores



