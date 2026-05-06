Saraperos sufre otra derrota en casa ante Acereros de Monclova

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    Saraperos sufre otra derrota en casa ante Acereros de Monclova
    El relevo de Saraperos batalló desde la sexta entrada y Monclova amplió la diferencia con un rally clave. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Monclova aprovechó un inicio descontrolado de Saraperos y terminó imponiéndose 10-5 en el tercer juego de la serie disputado en el Estadio Francisco I. Madero

Los problemas que han perseguido a Saraperos de Saltillo durante buena parte del arranque de temporada volvieron a aparecer este miércoles en el Estadio Francisco I. Madero. Errores defensivos, daño temprano desde la loma y un relevo que no logró contener a Acereros terminaron marcando la derrota de la Nave Verde por 10-5 en el tercer juego de la serie ante Monclova.

El encuentro comenzó cuesta arriba prácticamente desde el primer inning. Aunque Bryan Corral abrió el juego con ponche, Saltillo volvió a sufrir con la ejecución defensiva y el control del pitcheo.

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Juan Mora llegó a base tras un error de Christian Villanueva en primera, luego Luis González recibió pelotazo y Ramón Hernández aprovechó otro error defensivo, ahora de Coco Montes, para producir la primera carrera del encuentro. Más adelante, Balbino Fuenmayor conectó sencillo productor de dos anotaciones que colocó rápidamente el 3-0 para Acereros.

$!Acereros de Monclova aprovechó los errores defensivos de Saraperos para quedarse con el tercer juego de la serie en el Francisco I. Madero.
Acereros de Monclova aprovechó los errores defensivos de Saraperos para quedarse con el tercer juego de la serie en el Francisco I. Madero. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

La respuesta local llegó de inmediato. En la parte baja de la primera entrada, Ramón Ríos y Chris Carter encabezaron una reacción ofensiva que permitió acercarse 3-1. Un inning más tarde, Fernando Villegas abrió con doblete y Coco Montes impulsó otra carrera para colocar el juego 3-2.

Sin embargo, cuando Saraperos parecía mantenerse cerca en el marcador, el pitcheo volvió a complicarse.

En la tercera entrada, Monclova amplió la ventaja aprovechando descontrol desde la loma y batazos oportunos. Luis González pegó doblete productor y posteriormente un lanzamiento descontrolado permitió otra anotación visitante para el 4-2.

$!Fernando Villegas y Cole Roederer encabezaron parte de la reacción ofensiva de Saltillo, aunque no fue suficiente para evitar la derrota.
Fernando Villegas y Cole Roederer encabezaron parte de la reacción ofensiva de Saltillo, aunque no fue suficiente para evitar la derrota. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

El inning que terminó inclinando el juego llegó en la sexta alta. Acereros armó un rally importante aprovechando sencillos consecutivos, un error en intento de viraje y problemas del relevo saltillense. Juan Mora y Luis González produjeron carreras, mientras Carlos Tirado conectó imparable que remolcó dos más para ampliar la ventaja hasta 10-2.

Saltillo intentó reaccionar en la recta final. En la octava baja, Cole Roederer conectó doblete productor de dos carreras que acercó a la Nave Verde 10-4, mientras que en la novena Oscar Colás abrió con doble y Armando Álvarez produjo otra rayita con elevado de sacrificio.

$!El relevo de Saraperos batalló desde la sexta entrada y Monclova amplió la diferencia con un rally clave.
El relevo de Saraperos batalló desde la sexta entrada y Monclova amplió la diferencia con un rally clave. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Pero la reacción llegó demasiado tarde. Saraperos volvió a dejar corredores en circulación y terminó sellando la derrota con ponche de Jorge Morales en la novena entrada.

El encuentro reflejó nuevamente varios de los problemas que han acompañado al equipo durante este inicio de campaña: errores defensivos en momentos sensibles, dificultades para contener rallies rivales y un pitcheo que vuelve a permitir daño temprano.

La derrota además llegó apenas horas después de que la organización anunciara la salida de Mendy López como manager del equipo, en medio de un arranque irregular que sigue dejando dudas sobre el funcionamiento colectivo de la Nave Verde.

$!Fernando Villegas y Cole Roederer encabezaron parte de la reacción ofensiva de Saltillo, aunque no fue suficiente para evitar la derrota.
Fernando Villegas y Cole Roederer encabezaron parte de la reacción ofensiva de Saltillo, aunque no fue suficiente para evitar la derrota. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Aunque la ofensiva tuvo destellos con jugadores como Chris Carter, Oscar Colás, Coco Montes y Cole Roederer, el daño recibido desde las primeras entradas volvió a condicionar el resto del encuentro.

Con el resultado, Acereros se quedó con la serie en Saltillo y profundizó el momento complicado de Saraperos, que continúa buscando estabilidad tanto dentro del terreno como en el manejo del equipo tras el reciente cambio de manager.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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