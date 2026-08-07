Wilmer Font hace historia con Saraperos: es líder de ponches de la LMB 2026

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    Wilmer Font hace historia con Saraperos: es líder de ponches de la LMB 2026
    Wilmer Font se convirtió en el primer lanzador de Saraperos desde 2012 que encabeza la LMB en ponches. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

El venezolano cerró su primera campaña en Saltillo con marca de 8-4, efectividad de 4.91 y un total de 100 chocolates

En una temporada marcada por la eliminación de los Saraperos de Saltillo, Wilmer Font consiguió un gran cierre: el venezolano terminó como líder de ponches de la Liga Mexicana de Beisbol en 2026, tras alcanzar los 100 “chocolates” en el último día del rol regular.

Font llegó a la jornada definitiva detrás de Noah Skirrow, de Toros de Tijuana, pero recetó tres ponches ante los Algodoneros de Unión Laguna y escaló al primer lugar. Superó por dos a Skirrow, quien concluyó con 98; Vladimir Gutiérrez fue tercero con 95.

¿Cuáles fueron los números de Wilmer Font con Saraperos?

El pitcher cerró su primera campaña con la novena saltillense con marca de ocho victorias y cuatro derrotas, efectividad de 4.91 y 88 entradas lanzadas. Realizó 19 aperturas, registró WHIP de 1.44 y limitó a sus rivales a un promedio de .293.

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Font firmó dos actuaciones de 10 ponches: la primera, el 29 de abril contra Algodoneros en el Estadio Francisco I. Madero, y la segunda, el 19 de julio ante Charros de Jalisco. Además, acumuló seis salidas de calidad durante la campaña.

El derecho se sumó al grupo histórico de serpentineros de Saraperos que encabezaron la LMB en ponches y fue el primero en hacerlo desde Héctor Daniel Rodríguez, quien conquistó ese departamento en 2012 con 135.

Font también se convirtió en el cuarto venezolano que gana el cetro de ponches en la LMB, después de Julián Ladera, Luis Mercedes y Urbano Lugo. La Liga no veía a otro pitcher de Venezuela en la cima desde 1993.

El abridor llegó a Saltillo después de integrar a los Diablos Rojos del México y ser campeón en 2025.

Su trayectoria incluye seis temporadas en Grandes Ligas y dos años con SSG Landers en Corea del Sur.

Aunque Saraperos finalizó octavo en la Zona Norte, con récord de 38-55 y fuera de los Playoffs de la LMB, el liderato de Wilmer Font dejó una de las grandes noticias del año.

Sus 100 ponches confirmaron que Saltillo tuvo a un abridor capaz de dominar y construir una campaña histórica desde la lomita.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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