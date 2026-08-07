Wilmer Font hace historia con Saraperos: es líder de ponches de la LMB 2026

En una temporada marcada por la eliminación de los Saraperos de Saltillo, Wilmer Font consiguió un gran cierre: el venezolano terminó como líder de ponches de la Liga Mexicana de Beisbol en 2026, tras alcanzar los 100 “chocolates” en el último día del rol regular.

Font llegó a la jornada definitiva detrás de Noah Skirrow, de Toros de Tijuana, pero recetó tres ponches ante los Algodoneros de Unión Laguna y escaló al primer lugar. Superó por dos a Skirrow, quien concluyó con 98; Vladimir Gutiérrez fue tercero con 95.

¿Cuáles fueron los números de Wilmer Font con Saraperos?

El pitcher cerró su primera campaña con la novena saltillense con marca de ocho victorias y cuatro derrotas, efectividad de 4.91 y 88 entradas lanzadas. Realizó 19 aperturas, registró WHIP de 1.44 y limitó a sus rivales a un promedio de .293.