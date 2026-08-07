América vs Cruz Azul Femenil: horario y dónde ver el regreso de las campeonas al Estadio Banorte

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    América vs Cruz Azul Femenil: horario y dónde ver el regreso de las campeonas al Estadio Banorte
    América y Cruz Azul protagonizarán el Clásico Joven femenil en la segunda fecha del Apertura 2026. FOTO: MEXSPORT

Las Águilas defenderán su paso perfecto ante una Máquina que también ganó en su debut y busca desafiar a las actuales campeonas

El América vs Cruz Azul Femenil enfrentará a dos equipos que comenzaron con victoria el Apertura 2026. El Clásico Joven se disputará este sábado 8 de agosto, a las 4 de la tarde, en el Estadio Banorte.

El duelo tendrá un ingrediente especial: las Águilas regresarán al antiguo Estadio Azteca después de más de dos años sin jugar ahí como locales.

Su última aparición en Santa Úrsula fue en la Final de Ida del Clausura 2024, por lo que el club prepara una fiesta con su afición.

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América presentará antes del calentamiento los tres trofeos obtenidos: el Clausura 2026, la Concacaf W Champions Cup y el Campeón de Campeonas.

Niñas y niños con playera americanista tendrán entrada gratuita; los boletos generales cuestan 171 pesos.

El equipo de Ángel Villacampa buscará prolongar el impulso con el que inició la defensa de su corona.

Las Águilas vencieron 3-0 a Santos Laguna en Torreón con anotaciones de Alexa Soto, Gabriela García y Geyse Ferreira, resultado que las colocó en la cima.

Cruz Azul también suma tres puntos y pretende arruinar la celebración.

La Máquina remontó bajo la lluvia para superar 3-1 al Atlas en el Estadio Centenario, con goles de Belén Cruz, Dani Calderón y Analu Martínez. Belén, uno de los refuerzos celestes, se estrenó con gol y asistencia.

El historial favorece al América: en 22 enfrentamientos registra 19 triunfos, dos empates y una derrota.

La única victoria cementera ocurrió en el Apertura 2024, cuando un doblete de Dalia Molina sorprendió a las azulcremas en La Noria.

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América y Cruz Azul compiten en grupos distintos, pero este choque intergrupal puede marcar sus aspiraciones de avanzar a cuartos de final. Solo los cuatro mejores de cada sector obtendrán boleto a la Liguilla.

El América vs Cruz Azul Femenil podrá verse en México por ViX y gratis en los canales oficiales de YouTube y Facebook de la Liga MX Femenil.

Las campeonas quieren celebrar su vuelta a Santa Úrsula; las celestes, demostrar que pueden desafiar a una potencia.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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