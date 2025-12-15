Scottie Scheffler iguala marca de Tiger Woods con cuatro premios seguidos en el PGA Tour

Scottie Scheffler volvió a ocupar un lugar que ya le resulta familiar. El golfista estadounidense fue elegido otra vez Jugador del Año del PGA Tour, un reconocimiento que lo coloca junto a Tiger Woods como los únicos en la historia en ganar el premio al menos cuatro temporadas consecutivas.

La entrega del Premio Jack Nicklaus no generó mayor discusión entre sus colegas, quienes son los encargados de votar. Durante el año, Scheffler sumó seis triunfos, la cifra más alta del circuito, y duplicó la cantidad de victorias logradas por cualquier otro jugador. En ese grupo se incluyeron dos campeonatos mayores: el Campeonato de la PGA y el Abierto Británico, resultados que lo dejaron a un paso de completar el Grand Slam de carrera.

Uno de los datos que marcó su temporada fue el dominio sostenido a lo largo de los torneos. Scheffler se convirtió en el primer jugador desde Woods, en el año 2000, en liderar el PGA Tour en promedio de puntuación en cada una de las cuatro rondas. Esa regularidad fue una constante incluso en semanas donde no levantó trofeos.

En la votación final, Scheffler superó a Rory McIlroy, Tommy Fleetwood y Ben Griffin. El circuito no hizo públicos los porcentajes ni el número total de jugadores que emitieron su voto. En el historial del premio, Woods sigue siendo el máximo ganador, con 11 reconocimientos, cinco de ellos de forma consecutiva entre 1999 y 2003.

La temporada de McIlroy también dejó capítulos relevantes, encabezados por su triunfo en el Masters, donde finalmente consiguió la chaqueta verde que buscó durante 15 años y completó su propio Grand Slam de carrera. A eso añadió victorias en Pebble Beach y en The Players Championship, aunque no fue suficiente para desplazar a Scheffler.

Desde su primer título en 2022, el actual número uno ha construido una racha poco común. En sus últimos 80 torneos del PGA Tour, acumula 19 victorias y ha terminado entre los tres primeros en casi la mitad de sus participaciones, sin contar la medalla de oro olímpica obtenida en París el año pasado.

En la campaña reciente lideró 17 apartados estadísticos, desde el rendimiento de tee a green hasta la capacidad de responder tras un bogey, además de encabezar las ganancias oficiales con más de 27 millones de dólares.

Todo ocurrió pese a un inicio accidentado. En diciembre pasado, Scheffler se lesionó la mano derecha en casa y estuvo fuera cerca de dos meses. Recuperó ritmo poco antes del Masters, fue subcampeón en Houston y, desde entonces, su peor resultado fue un empate en el octavo lugar.

Cerró el año con seis torneos sin rondas sobre par, una racha de 21 vueltas en los 60 y una victoria en casa, la CJ Cup Byron Nelson, donde igualó el récord del circuito para 72 hoyos.

En otros premios, Aldrich Potgieter fue elegido Novato del Año. El sudafricano destacó al ser el único debutante en ganar un torneo con puntos completos de la FedEx Cup y avanzar a la postemporada.