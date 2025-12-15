¡Fechas confirmadas!: Clausura 2026 arrancará el 9 de enero y terminará antes del Mundial 2026

El Torneo Apertura 2025 bajó el telón la noche del domingo 14 de diciembre con una definición poco habitual. Toluca se quedó con el título tras superar a Tigres en una extensa tanda de penales que terminó 9-8, luego de una final cerrada disputada en el Estadio Nemesio Diez, escenario que volvió a ser protagonista en el cierre del calendario del futbol mexicano.

Con la coronación escarlata se dio por concluido el segundo semestre del año y, de manera inmediata, los 18 clubes de la Liga MX comenzaron a mirar hacia el siguiente desafío. El arranque del Torneo Clausura 2026 será distinto a otros años, condicionado por la cercanía de la Copa del Mundo 2026, evento que tendrá a México como uno de los países sede y que obligó a modificar tiempos y formatos.

Tras la Asamblea de Dueños, realizada en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), la Federación Mexicana de Futbol confirmó que el próximo certamen iniciará el viernes 9 de enero de 2026. La Final está programada para el 24 de mayo, lo que permitirá cerrar la competencia con casi tres semanas de margen antes del debut de la Selección Mexicana en el Mundial.