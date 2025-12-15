¡Fechas confirmadas!: Clausura 2026 arrancará el 9 de enero y terminará antes del Mundial 2026
La Liga MX definió los lineamientos del torneo, con un calendario reducido, tres fechas dobles y cambios en la Fase Final, todo como parte de la planeación rumbo a la Copa del Mundo 2026
El Torneo Apertura 2025 bajó el telón la noche del domingo 14 de diciembre con una definición poco habitual. Toluca se quedó con el título tras superar a Tigres en una extensa tanda de penales que terminó 9-8, luego de una final cerrada disputada en el Estadio Nemesio Diez, escenario que volvió a ser protagonista en el cierre del calendario del futbol mexicano.
Con la coronación escarlata se dio por concluido el segundo semestre del año y, de manera inmediata, los 18 clubes de la Liga MX comenzaron a mirar hacia el siguiente desafío. El arranque del Torneo Clausura 2026 será distinto a otros años, condicionado por la cercanía de la Copa del Mundo 2026, evento que tendrá a México como uno de los países sede y que obligó a modificar tiempos y formatos.
Tras la Asamblea de Dueños, realizada en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), la Federación Mexicana de Futbol confirmó que el próximo certamen iniciará el viernes 9 de enero de 2026. La Final está programada para el 24 de mayo, lo que permitirá cerrar la competencia con casi tres semanas de margen antes del debut de la Selección Mexicana en el Mundial.
El calendario será más compacto de lo habitual. Para cumplir con los plazos establecidos, el Clausura 2026 contará con tres fechas dobles, una medida que busca acelerar el desarrollo del torneo sin extenderlo hasta el verano. Además, los clubes deberán liberar a los futbolistas convocados al combinado nacional a partir del 30 de abril, poco más de un mes antes del inicio de la justa mundialista.
Otro de los ajustes relevantes será en el formato de la Fase Final. Para este torneo no se disputará el Play In, por lo que los primeros ocho equipos de la tabla general accederán de forma directa a la Liguilla. A diferencia de otros torneos, esta etapa se jugará sin seleccionados nacionales, lo que modificará la planeación deportiva de varios planteles.
Ante la ausencia de jugadores convocados, la reglamentación permitirá que los equipos alineen hasta nueve futbolistas extranjeros durante la Liguilla. Esta condición abre un escenario distinto para los cuerpos técnicos, que deberán administrar plantillas más amplias y con un peso mayor de elementos no mexicanos en la etapa decisiva.
En los próximos días, la Liga MX dará a conocer el calendario completo del Clausura 2026, con fechas y horarios definidos. Mientras tanto, los clubes ya trabajan en ajustes de pretemporada y movimientos de plantilla, conscientes de que el siguiente semestre será breve, exigente y marcado por el contexto mundialista.