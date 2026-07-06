‘Se siente como si hubiéramos ganado la final’... Técnico de Inglaterra siente que debe pedir perdón a México por eliminarlo del Mundial

El estratega alemán reconoció la intensidad con la que se vivió el partido y destacó la pasión mostrada por la afición mexicana durante los más de 90 minutos de juego. Para el técnico inglés, pocas veces había experimentado un ambiente similar desde que dirige a la selección.

La clasificación de Inglaterra a los cuartos de final del Mundial 2026 no solo estuvo marcada por el triunfo 3-2 sobre México , sino también por las palabras de respeto que dedicó el entrenador Thomas Tuchel al finalizar el encuentro en el Estadio Azteca.

Durante la conferencia de prensa, Tuchel incluso admitió que la eliminación del Tricolor le dejó sentimientos encontrados. “Casi siento que tenemos que pedir perdón porque vimos la pasión y la emoción de su gente” , declaró al referirse al respaldo que recibió México desde las tribunas.

UN TRIUNFO QUE VIVIERON COMO UNA FINAL

El entrenador no ocultó la dimensión que tuvo el resultado para Inglaterra. Aunque el partido correspondía a los octavos de final, aseguró que la emoción vivida hizo que pareciera la disputa por el campeonato del mundo.

“No se siente como un partido de octavos, se siente como si hubiéramos ganado la final”, afirmó Tuchel al analizar lo ocurrido en el Estadio Azteca. Minutos después reforzó esa idea al definir la clasificación como “un resultado heroico”.

El técnico explicó que su equipo tuvo que sobreponerse a distintos factores adversos, como la altitud de la Ciudad de México, la presión ejercida por más de 80 mil aficionados y jugar con un hombre menos durante más de 45 minutos tras la expulsión de Jarell Quansah. “Con voluntad, unión y mentalidad logramos salir adelante contra todo”, señaló.

EL AZTECA, UN ESCENARIO HISTÓRICO

Tuchel también recordó el significado que tiene el Estadio Azteca para el futbol inglés. El inmueble fue escenario de la eliminación de Inglaterra frente a Argentina en el Mundial de 1986, un episodio que permanece en la memoria del futbol internacional.

Por ello, el estratega aseguró que la victoria conseguida frente a México tiene un valor especial para su selección. “La historia de Inglaterra en este estadio era muy triste, hoy hicimos las paces, sabíamos lo que significaba vencer a México aquí”, comentó.

En la cancha, Jude Bellingham abrió el marcador al minuto 36 y apenas dos minutos después firmó el segundo tanto para Inglaterra. Más adelante, Harry Kane amplió la ventaja desde el punto penal, mientras que Julián Quiñones y Raúl Jiménez acercaron al Tricolor, aunque el esfuerzo no fue suficiente para evitar la eliminación.

RECONOCIMIENTO PARA MÉXICO Y SU AFICIÓN

Más allá de la clasificación, Tuchel también habló sobre el respeto que le dejó enfrentarse a la Selección Mexicana. El entrenador calificó al país como un lugar especial y reconoció que despedir al equipo anfitrión del torneo no fue una situación sencilla.

“Es un país increíble”, expresó el alemán, quien también informó que el mediocampista Jordan Henderson sufrió una lesión en la muñeca tras caer sobre las vallas publicitarias durante los festejos posteriores al encuentro. “Me siento muy triste porque se lastimó la muñeca, es una lesión seria”, explicó.

Por su parte, Harry Kane resumió el esfuerzo realizado por Inglaterra para avanzar de ronda. “Fue un partido loco. Tuvimos que luchar y tuvimos que sacar algo de dentro. La ocasión, el equipo, todo en contra de nosotros, pero encontramos la manera”, afirmó el capitán inglés. Mientras tanto, Jude Bellingham cerró la jornada con un mensaje en español para el conjunto mexicano: “México fue un equipo muy, muy fuerte, juegan con mucho corazón. El Azteca, un estadio muy histórico, era un placer jugar aquí contra ellos”. Inglaterra enfrentará a Noruega el próximo 11 de julio en Miami por un lugar en las semifinales del Mundial 2026.