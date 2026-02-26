Selección femenil de Coahuila avanza a la Olimpiada Nacional 2026 en voleibol

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/ 26 febrero 2026
    Selección femenil de Coahuila avanza a la Olimpiada Nacional 2026 en voleibol
    La selección femenil de Coahuila celebró su pase a la Olimpiada Nacional 2026 tras imponerse en la fase regional en Monterrey. FOTO: INEDEC

El equipo, integrado por jugadoras de Monclova, competirá en la etapa nacional que se celebrará en Puebla

La selección femenil de Coahuila en la categoría Juvenil Mayor aseguró su participación en la Olimpiada Nacional 2026 tras completar con éxito su participación en la fase regional disputada en el gimnasio Nuevo León Unido, en Monterrey.

El representativo estatal inició su camino enfrentando a Zacatecas, conjunto al que superó en dos sets con parciales de 25-10 y 25-9. En su segundo compromiso, las coahuilenses cayeron ante el equipo anfitrión de Nuevo León por marcador de 2-0 (25-8 y 25-14), resultado que no impidió su avance a la siguiente etapa del torneo.

TE PUEDE INTERESAR: Cuatro jugadoras dejan a Charros de Softbol por la violencia en Jalisco

Ya en la ronda de cuartos de final, Coahuila se midió ante San Luis Potosí, logrando imponerse nuevamente en dos sets con parciales de 25-20 y 25-12 para mantenerse en la contienda. Posteriormente, en semifinales, el equipo enfrentó a Tamaulipas en un duelo que exigió tres sets para definirse.

Tras perder el primer episodio por 13-25, el conjunto coahuilense ajustó su desempeño y consiguió igualar el marcador con un 25-16 en el segundo parcial. En el set definitivo, el equipo logró sostener la ventaja para cerrar el encuentro por 15-7, resultado que les permitió asegurar su clasificación a la máxima justa nacional del deporte amateur.

El plantel está integrado por Jared Guajardo, Andrea Dávila, Valeria Salazar, Alexa Alemán, Helen Riojas, Astrid Villarreal, Ana Rivera, Melisa Salazar, Anyeli Campos y Emilia Molina, bajo la dirección del entrenador Hugo Ramírez y con María del Socorro Martínez como auxiliar técnica.

La disciplina de voleibol de sala dentro de la Olimpiada Nacional 2026 se llevará a cabo en Puebla, entidad que fungirá como sede del certamen. En esta competencia, Coahuila contará con la participación de este selectivo femenil, integrado por jugadoras originarias del municipio de Monclova.

Con este resultado, el representativo estatal concluyó su etapa clasificatoria y comenzará su preparación rumbo a la fase nacional, donde se medirá ante los equipos mejor posicionados del país en su categoría.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Olimpiada Nacional
Voleibol
resultados

Localizaciones


Monclova

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Deforma electoral, creación morenista

Deforma electoral, creación morenista
true

La Guerra de Claudia Sheinbaum
Sheinbaum dijo que la cooperación entre ambos países se mantiene sin violaciones a la soberanía.

Si EU quiere ayudar, que frene el tráfico de armas a México: Claudia Sheinbaum

Un testimonio en el podcast Penitencia menciona a Carmen Salinas en presuntos delitos. El caso provoca controversia y cuestionamientos sobre la veracidad de relatos carcelarios.

¿Carmen Salinas robaba bebés?... Sicario revela que los usaba para rituales de sacrificio (video)
¡Se viene la primera Onda de Calor en México!... Alerta SMN por temperaturas de hasta

¡Se viene la primera Onda de Calor en México!... Alerta SMN por temperaturas de hasta
Conoce cuándo se publicará el calendario de pagos de la Pensión Bienestar marzo 2026, posibles fechas de depósito y montos para adultos mayores, mujeres, discapacidad y madres trabajadoras.

Pensión del Bienestar... ¿Ya hay calendario de pagos oficial del mes de marzo?
El influencer Poncho de Nigris solicitó protección a autoridades tras denunciar amenazas de muerte presuntamente vinculadas con la liberación de su exsuegra Juanita Sánchez, conocida como “La Tía”.

¿Quién es Juanita Sánchez?... la ex suegra de Poncho de Nigris que supuestamente lo amenazó de muerte
World Aquatics confirmó la suspensión de la parada internacional de clavados programada en Jalisco por razones de seguridad.

Cancelan la Copa del Mundo de Clavados en Zapopan por la narcoviolencia en Jalisco