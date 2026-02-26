Selección femenil de Coahuila avanza a la Olimpiada Nacional 2026 en voleibol

La selección femenil de Coahuila en la categoría Juvenil Mayor aseguró su participación en la Olimpiada Nacional 2026 tras completar con éxito su participación en la fase regional disputada en el gimnasio Nuevo León Unido, en Monterrey.

El representativo estatal inició su camino enfrentando a Zacatecas, conjunto al que superó en dos sets con parciales de 25-10 y 25-9. En su segundo compromiso, las coahuilenses cayeron ante el equipo anfitrión de Nuevo León por marcador de 2-0 (25-8 y 25-14), resultado que no impidió su avance a la siguiente etapa del torneo.

Ya en la ronda de cuartos de final, Coahuila se midió ante San Luis Potosí, logrando imponerse nuevamente en dos sets con parciales de 25-20 y 25-12 para mantenerse en la contienda. Posteriormente, en semifinales, el equipo enfrentó a Tamaulipas en un duelo que exigió tres sets para definirse.