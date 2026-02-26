Selección femenil de Coahuila avanza a la Olimpiada Nacional 2026 en voleibol
El equipo, integrado por jugadoras de Monclova, competirá en la etapa nacional que se celebrará en Puebla
La selección femenil de Coahuila en la categoría Juvenil Mayor aseguró su participación en la Olimpiada Nacional 2026 tras completar con éxito su participación en la fase regional disputada en el gimnasio Nuevo León Unido, en Monterrey.
El representativo estatal inició su camino enfrentando a Zacatecas, conjunto al que superó en dos sets con parciales de 25-10 y 25-9. En su segundo compromiso, las coahuilenses cayeron ante el equipo anfitrión de Nuevo León por marcador de 2-0 (25-8 y 25-14), resultado que no impidió su avance a la siguiente etapa del torneo.
Ya en la ronda de cuartos de final, Coahuila se midió ante San Luis Potosí, logrando imponerse nuevamente en dos sets con parciales de 25-20 y 25-12 para mantenerse en la contienda. Posteriormente, en semifinales, el equipo enfrentó a Tamaulipas en un duelo que exigió tres sets para definirse.
Tras perder el primer episodio por 13-25, el conjunto coahuilense ajustó su desempeño y consiguió igualar el marcador con un 25-16 en el segundo parcial. En el set definitivo, el equipo logró sostener la ventaja para cerrar el encuentro por 15-7, resultado que les permitió asegurar su clasificación a la máxima justa nacional del deporte amateur.
El plantel está integrado por Jared Guajardo, Andrea Dávila, Valeria Salazar, Alexa Alemán, Helen Riojas, Astrid Villarreal, Ana Rivera, Melisa Salazar, Anyeli Campos y Emilia Molina, bajo la dirección del entrenador Hugo Ramírez y con María del Socorro Martínez como auxiliar técnica.
La disciplina de voleibol de sala dentro de la Olimpiada Nacional 2026 se llevará a cabo en Puebla, entidad que fungirá como sede del certamen. En esta competencia, Coahuila contará con la participación de este selectivo femenil, integrado por jugadoras originarias del municipio de Monclova.
Con este resultado, el representativo estatal concluyó su etapa clasificatoria y comenzará su preparación rumbo a la fase nacional, donde se medirá ante los equipos mejor posicionados del país en su categoría.