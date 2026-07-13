Seth Hernández enciende el Futures Game 2026; la joya mexicana que ilusiona a los Piratas de Pittsburgh

La potencia de su brazo fue uno de los grandes atractivos del encuentro. Hernández registró una velocidad promedio de 99.5 millas por hora , superó las 100 mph en tres ocasiones y alcanzó un máximo de 100.2 mph , de acuerdo con MLB. Su exhibición incluyó un ponche sobre Blake Mitchell , principal prospecto de los Reales de Kansas City, con un cambio de velocidad de 87.8 mph , y otro sobre Ike Irish , promesa de los Orioles de Baltimore, al congelarlo con una recta de 99.1 mph .

El mexicoamericano necesitó apenas 14 lanzamientos, 10 de ellos strikes , para retirar a los tres bateadores que enfrentó y ponchar a dos de los mejores prospectos del beisbol de las Ligas Menores.

El Citizens Bank Park de Filadelfia fue el escenario donde Seth Hernández , la principal promesa de los Piratas de Pittsburgh , confirmó que su nombre está llamado a convertirse en uno de los más importantes del béisbol. El lanzador derecho de 20 años brilló en el Futures Game 2026 , donde lanzó una entrada perfecta para la Liga Nacional y dejó una de las actuaciones más dominantes del All-Star Weekend.

Nacido el 28 de junio de 2006 en Pomona, California, Hernández ha sido bautizado por diversos analistas como “La Joya Mexicoamericana”, gracias a sus raíces paternas y al enorme potencial que ha mostrado desde sus años en Corona High School, donde fue elegido Gatorade National Baseball Player of the Year en 2025.

Ese mismo año fue seleccionado por los Piratas de Pittsburgh con la sexta elección global del Draft de la MLB, firmando un contrato por 7.25 millones de dólares, cifra récord para un lanzador egresado de preparatoria.

Durante la temporada 2026 ha reforzado su condición de prospecto élite. Entre Bradenton Marauders (Clase A) y Greensboro Grasshoppers (Alta A) acumula récord de 6-1, efectividad de 2.61 y 111 ponches en 16 aperturas, convirtiéndose en el primer lanzador de Ligas Menores en superar los 100 ponches esta campaña.

Su repertorio también ha despertado comparaciones con Paul Skenes, actual as de Pittsburgh. Hernández combina una recta de cuatro costuras que rebasa las 100 mph, un cambio de velocidad considerado plus, además de un slider y una curva de gran rotación, armas que, junto con su control y madurez, lo proyectan como un futuro abridor estelar en las Grandes Ligas.

Tras su actuación en Filadelfia, el propio lanzador reiteró cuál es su principal objetivo.

“Una meta en la que siempre pienso es llegar a las Grandes Ligas mientras aún tengo 20 años. Si pudiera lograrlo antes del 28 de junio del próximo año, sería increíble.”

El Futures Game también representó una experiencia diferente para Hernández, quien ingresó desde el bullpen, una función poco habitual para él.

“Sentí muchos nervios al salir del bullpen. Fue la primera vez en mucho tiempo. Fue divertido. Ojalá pueda mostrarle a los Pirates que también puedo lanzar como relevista. Fue bastante eléctrico.”

Aunque los Piratas han manejado con cautela el desarrollo de sus principales prospectos, como ocurrió con Paul Skenes y Konnor Griffin, el desempeño de Hernández ha incrementado la expectativa de que pueda acelerar su llegada a las Grandes Ligas si mantiene el mismo nivel durante la segunda mitad de la temporada.