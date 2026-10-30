Siete arqueros de Coahuila van por medallas en el Swiss Open Lausanne 2026

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    Siete arqueros de Coahuila van por medallas en el Swiss Open Lausanne 2026
    Los arqueros coahuilenses, encabezados por Matías Grande y Ana Paula Vázquez, buscan destacar en el Swiss Open Lausanne 2026, primera parada del circuito internacional bajo techo. FOTO: ESPECIAL

Matías Grande, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz encabezan la delegación estatal en Suiza, donde enfrentarán a figuras de la élite mundial; las finales se disputarán el domingo

Siete arqueros de Coahuila buscarán el podio en el Swiss Open Lausanne 2026, que se disputa de este viernes al domingo en Lausana.

La delegación mexicana incluye a Ana Paula Vázquez, Ángela Ruiz, Matías Grande, Dafne Quintero, Sebastián García, Juan Pablo Téllez y Raúl Tadeo Rodríguez, del selectivo nacional.

El torneo se celebra en el World Archery Excellence Centre y abre la temporada 2027 del circuito Indoor World Series. Reúne a 379 arqueros de 30 países y otorga hasta 250 puntos para la serie, además de premios económicos.

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Las pruebas bajo techo se disputan a 18 metros. El margen de error es mínimo.

Coahuila tendrá presencia en las dos modalidades principales. Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz competirán en recurvo femenil, mientras Matías Grande, Juan Pablo Téllez y Raúl Tadeo Rodríguez lo harán en recurvo varonil. Dafne Quintero participará en compuesto femenil y Sebastián García en compuesto varonil.

Matías Grande aparece entre los nombres a seguir: World Archery lo coloca como quinto del ranking mundial en recurvo varonil.

Antes de llegar a Suiza obtuvo un tercer puesto por equipos y una plata en la competencia mixta de la Archery Premier League de India. Además, conquistó el oro individual en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz aportan experiencia olímpica tras integrar el equipo mexicano que ganó bronce en París 2024. En Santo Domingo, ambas fueron campeonas por equipos junto a Alejandra Valencia; Vázquez también logró plata individual.

Por su parte, Quintero y García sumaron preseas de plata por equipos en arco compuesto durante esa misma justa regional.

El desafío internacional no será menor. Entre los inscritos destacan Marie Horáčková, número uno del mundo en recurvo femenil, el danés Mathias Fullerton, líder del compuesto varonil, y el neerlandés Mike Schloesser.

La fase de clasificación comenzó este viernes y continuará el sábado desde la 1 de la mañana; las eliminatorias arrancarán alrededor de las 4:50.

El domingo 1 de noviembre se disputarán las semifinales y finales, con actividad desde la 1:30 de la madrugada y duelos por el oro a partir de las 3:30, en horario del centro de México.

La competencia podrá seguirse mediante Archery+ y los resultados en vivo de World Archery. Para los siete coahuilenses, el Swiss Open representa una oportunidad de medir su nivel antes de los siguientes compromisos internacionales.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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